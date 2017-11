Mönchengladbach. Am 13. Spieltag der Fußball-Bundesliga ist Borussia Mönchengladbach ein Paukenschlag gelungen. Die Fohlen-Elf fährt gegen Spitzenreiter und Rekordmeister Bayern München einen 2:1 (2:0)-Heimtriumph ein. Damit klettert der VfL in der Tabelle auf Rang vier und darf momentan von einer Teilnahme an der Champions League träumen. Hazard per Handelfmeter und Ginter treffen für Borussia, Vidal kann für die Bayern nur noch verkürzen. Münchens Trainer Jupp Heynckes erlebt somit erstmals seit seiner Rückkehr aus dem Ruhestand eine Niederlage – und die ausgerechnet in seiner Heimatstadt Mönchengladbach.

Der Moment des Spiels: Nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Manuel Gräfe bricht ein Jubelorkan im Borussia-Park aus. Die Bayern habe soeben ihre 20. Liga-Niederlage in Gladbach hinnehmen müssen – bei keinem anderen Bundesligisten setzte es für die Münchner bislang so viele Auswärtspleiten. Die Fohlen-Fans kosten den Triumph aus, singen minutenlang die heimliche Klub-Hymne „Die Seele brennt“. Es brodelt auf den Rängen, die Nordkurve, dort wo die ganzen Treuen stehen, gleicht einem Tollhaus. Freude pur im Borussia-Park. Der VfL elektrisiert nicht nur die Fußballanhänger am Niederrhein

Der Spieler des Spiels: Der heißt Thorgan Hazard. Borussias Offensivspieler kann mit seinem verwandelten Handelfmeter gegen die Bayern einen Fohlen-Rekord ausbauen. Der belgische Nationalspieler hat nun im zehnten Liga-Spiel in Folge eine Torbeteiligung vorzuweisen. Das hat seit Einführung der Datenerfassung noch kein Gladbacher geschafft. Nimm man das Pokalspiel in Düsseldorf hinzu, kommt Hazard sogar auf elf „Scorer-Spiele“ in Serie. Hazard sagt: „Der Rekord ist weniger wichtig, sondern dass ich der Mannschaft habe helfen können.“

Der Aufreger des Spiels: Er redet und redet. Und mit jedem gesprochenen Satz könnten neutrale Beobachter den Eindruck gewinnen, dass Bayern Münchens Verteidiger Niklas Süle an einer Wahrnehmungs-Störung erkrankt sein dürfte. Denn das ein Profi selbst bei Ansicht eindeutiger TV-Bilder Stein und Bein behauptet, dass er niemals ein strafbares Handspiel begangen habe, darf aufgrund der Wortwahl Süles durchaus verwundern. Halten wir daher an dieser Stelle ruhigen Gewissens fest: Bayerns Nationalspieler hat mit einem ungeschickten Handspiel in der 37. Spielminute im eigenen Strafraum eine klare Tor-Chance von Borussias Offensivspieler Thorgan Hazard vereitelt. Die Entscheidung von Schiedsrichter Manuel Gräfe ist korrekt gewesen. Auch wenn Süle es vollkommen anders wahrgenommen haben mag. Der Regelverstoß ist letztendlich jedoch zu eindeutig gewesen.