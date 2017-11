Im Topspiel der Fußball-Bundesliga konnte Borussia Mönchengladbach 2:1 (2:0) gegen Bayern München gewinnen. Die Torschützen zeigten die beste Leistung. Die Spieler in der Einzelkritik.

Yann Sommer: Der Schweizer Schlussmann agiert zunächst sicher, hat einige Paraden, lenkt Coman-Schuss an den Pfosten und greift dann gleich noch einmal zu, sieht dann aber bei Vidals Distanz-Treffer nicht gut aus, der Ball rutscht ihm unter der Hand durch ins Tor. Note: 4

Nico Elvedi: Rückt nach wenigen Minuten in die Innenverteidigung, schlägt sich wacker gegen Lewandowski, klärt wiederholt, ist weiter auf der Überholspur. Note: 2-

Matthias Ginter: Der Nationalverteidiger spielt nach Kramer-Verletzung im Mittelfeld, vollendet feine Borussia-Kombination mit dem 2:0, kommt immer besser in Gladbach ins Rollen. Note: 2

Jannik Vestergaard: Leitet mit langem Pass auf Hazard die Szene ein, die zum Handelfer führt, räumt mehrfach wuchtig und energisch ab. Note: 2-

Oscar Wendt: Hat als Linksverteidiger gegen Kimmich jede Menge zu tun, zeigt sich defensiv besser als den vergangenen Wochen, kämpft und ackert. Vorstöße nach vorne sind bei ihm dieses Mal eher selten. Note: 3

Christoph Kramer: Wird früh nach üblem Zusammenprall mit Vestergaard verletzt vom Platz getragen, ist nach dem Schlusspfiff allerdings bei seinen Kollegen in der Kabine und klatscht trotz Brummschädels die Bayern-Sieger ab.

Ab 11. Spielminute Tony Jantschke: Macht die rechte Seite zu, im Offensivspiel gelingt im wenig, prallt unglücklich mit Bayerns James zusammen und muss wegen einer Gehirnerschütterung zur Pause in der Kabine bleiben. Note: 4

Ab 46. Spielminute Fabian Johnson: Der US-Boy ist gleich drin der Partie, liefert als rechter Verteidiger einen ganz soliden Part ab, klärt mehrfach, traut sich auch mal nach vorne. Note: 3+

Denis Zakaria: Zeigt erneut sein Potential, dynamisch in den Zweikämpfen, wehrt sicht, allerdings auch mit einigen Aussetzern im Umschalt-Spiel. Note: 3

Patrick Herrmann: Rückkehr in die Startelf, feuert einen Schuss in die Nordkurve, hat einige Ballverluste drin, hilft zumindest aufmerksam hinten aus. Note: 4

Thorgan Hazard: Sein Torlauf hält an, holt gegen Süle Handelfmeter raus, verwandelt diesen höchstpersönlich, gefällt vor allem im ersten Durchgang in einigen Eins-gegen-Eins-Situationen. Note: 2

Raffael: Vergibt freistehend die große Chance zur frühen Fohlen-Führung, sorgt mehrfach für Unruhe in den Bayern-Reihen, wird in Durchgang zwei von Hummels auf dem Weg zum möglichen 3:1 zu Fall gebracht, was allerdings nicht geahndet wird. Note: 3-

Ab 90.+1 Spielminute Josip Drmic: Läuft gleich alleine auf Bayern-Keeper Ulreich zu, schießt den Ball jedoch neben das Tor. Note: Ohne Wertung

Lars Stindl: Setzte mit einem gewieften Pass Raffael in Szene, legt dann Ginter perfekt den Treffer zum 2:0 auf, in der zweiten Halbzeit ist sein Aktionsradius deutlich kleiner, arbeitet hinten mit und klärt in der Schlussphase per Kopfball. Note: 3