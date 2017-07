Mönchengladbach. Die Anzeichen verdichten sich, dass Matthias Ginter kurz vor der Unterschrift bei Borussia Mönchengladbach steht. Der "Kicker" berichtet, dass der Defensivspieler des BVB sich für die Fohlen entschieden hat und dabei lukrativen Angeboten aus der Premier League eine Absage erteilte. Am Montag kehrt der 23-Jährige als Confed-Cup Sieger zurück nach Deutschland. Laut dem Fachmagazin ist deshalb in den nächsten Tagen mit dem Vertragsabschluss zu rechnen.

Eberl deutete Transfer bereits an

Spekuliert wird über Ginters Wechsel schon seit längerem (die WZ berichtete). Bereits vor dem Start des Confed-Cups soll die Borussia eine konkrete Kontaktaufnahme in Richtung Ginter gestartet haben. Ende letzter Woche deutete Sportdirektor Max Eberl dann im Gesprächt mit der "RP" den Transfer an.

In Gladbach soll Ginter die Nachfolge von Andreas Christensen antreten, der am Niederrhein zum Topspieler reifte und nach zweijähriger Leihe zum FC Chelsea zurückkehrt. Für den Wechsel sollen wohl 15 Millionen Euro fließen. Exakt dieselbe Summe zahlten die Fohlen im letzten Sommer für die Verpflichtung von Christoph Kramer.

Hecking wollte Ginter schon zu Wolfsburger Zeiten

Bereits 2014 versuchte Sportdirektor Max Eberl den Defensivspieler an den Niederrhein zu locken. Der 23-jährige Freiburger entschied sich damals aber für einen Wechsel nach Dortmund. Im vergangenen Jahr scheiterten erneute Transferverhandlungen am Veto des BVB. Auch Trainer Dieter Hecking war in der Vergangenheit an Ginter interessiert. Schon zu Wolfsburger wollte der jetzige Gladbach-Coach den Verteidiger in die Autostadt holen. jp