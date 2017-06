Mönchengladbach. Glaubt man einem aktuellen Bericht der Bild, steht Jungprofi Florian Neuhaus kurz vor einem Wechsel von 1860 München nach Gladbach. Laut Angaben der Zeitung soll der 20-Jährige am Niederrhein einen Fünfjahresvertrag unterschreiben. Um nötige Spielpraxis zu sammeln, soll der zentrale Mittelfeldspieler direkt an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen werden.

Sowohl für Gladbach, als auch für die Fortuna würde der Transfer Sinn machen: Beide Mannschaften setzten auf junge, entwicklungsfähige Spieler. Zur neuen Saison hat die Borussia bereits mit Denis Zakaria (20), Mickael Cuisance (17) und Leihspieler Reece Oxford (18) vielversprechende Juwele unter Vertrag genommen. Zudem hat die Fortuna in jüngster Zeit mit Kerem Demirbay (23) und Kevin Akpoguma (22) beweisen, dass sie aufstrebende Talente weiter formen und entwickeln kann.

Für Gladbach wäre die Verpflichtung von Neuhaus übrigens ein echtes Schnäppchen: Denn durch den Abstieg der Münchner von der 2. in die 4. Liga besitzt sein eigentlich bis 2019 laufender Vertrag keine Gültigkeit mehr.

Bei der Fortuna würde Neuhaus mit Justin Kinjo auf einen alten Bekannten treffen: Beide kennen sich aus ihrer Ausbildungszeit in der U19 der Löwen. Laut Informationen der Bild sollen sich Gladbach und Düsseldorf während des Leihgeschäfts das Gehalt von Neuhaus teilen.

Auch andere Bundesligisten jagen Neuhaus

Allerdings ist nicht nur Gladbach an einer Verpflichtung von interessiert. Wie die Abendzeitung München berichtet, werben mit Augsburg, Freiburg und Dortmund gleich drei weitere Bundesligisten um das Mittelfeldtalent. Besonders der BVB hat durch die Verletzungspause von Julian Weigel bedarf im Zentrum.

Neuhaus wurde in der Jugend von 1860 ausgebildet und gehörte seit letztem Sommer zum Profikader. In der Abstiegssaison stand er in 12 Ligaspielen als Einwechselspieler auf dem Rasen. Im Relegationshinspiel gegen Jahn Regensburg gelang ihm ein Treffer.