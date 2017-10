Mönchengladbach. Nach langer Verletzungspause steht Borussias Flügelflitzer Ibrahima Traoré kurz vor seinem Comeback.Derzeit trainiert der Mittelfeldspieler noch individuell. Bereits am Freitag soll der 29-Jährige aber wieder ins Teamtraining einsteigen.

Dieter Hecking hofft sogar, dass Traoré bereits nächstes Wochenende gegen Werder Bremen fit für den Kader ist. „Ich hoffe, dass uns Ibrahima Traoré wieder zur Verfügung steht“, so der Trainer gegenüber dem Sportmagazin Kicker. Traoré fehlte der Mannschaft seit Ende August aufgrund eines Muskelbündelrisses.

Am Mittwoch und Donnerstag trainierten auch die Langzeitverletzten Josip Drmic und Mamadou Doucouré wieder mit. Beide sollen in den kommenden Tagen die Trainingsbelastung langsam steigern. Vincenzo Grifo absolvierte nach seiner Knieverletzung am Donnerstag lediglich eine Laufeinheit. jp