Bremen. Lucien Favre wird offenbar nicht neuer Trainer beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen. Sein Berater Reza Fazeli dementierte Gerüchte, nach denen sein Schützling ein Kandidat für die Nachfolge des am Montag beurlaubten Alexander Nouri sei. „Das ist im Moment kein Thema“, sagte Fazeli der Deutschen Presse-Agentur. „Lucien Favre ist total konzentriert auf seine Aufgabe in Nizza.“

Allerdings befindet sich der Ex-Berliner und -Gladbacher Favre, der am Donnerstag seinen 60. Geburtstag feiert, mit Nizza derzeit in der Krise. Nach vier Niederlagen in Serie belegt das Team von der Cote d'Azur in der Ligue 1 aktuell nur Rang 16. Im Vorjahr hatte OGC im ersten Jahr unter Favre lange um den Titel mitgespielt und am Ende Rang drei belegt.