Kaiserslautern. Jeff Strasser soll nach Information des «Kicker» neuer Trainer beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern werden. Demnach soll der 42 Jahre alte frühere Nationalspieler aus Luxemburg bereits am heutigen Mittwoch bei einer Pressekonferenz (13.30 Uhr) vorgestellt werden.

Strasser ist noch Chefcoach des luxemburgischem Clubs Fola Esch und soll Nachfolger von Norbert Meier beim sieglosen Tabellenletzten der 2. Liga werden. Am Montag hatten die Pfälzer mit dem Interims-Duo Manfred Paula und Alexander Bugera mit 0:5 bei Union Berlin verloren. Der frühere Profi Strasser spielte von 1999 bis 2002 in Kaiserslautern. Von 2002 bis 2006 spielte Strasser für Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga und absolvierte 122 Pflichtspiele für die Fohlen. dpa