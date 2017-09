Kaiserslautern. Der Luxemburger Jeff Strasser ist neuer Trainer beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. Er tritt die Nachfolge von Norbert Meier an, vom dem sich die Pfälzer nach dem Sturz auf den letzten Tabellenplatz getrennt hatten.

Der 42-jährige frühere Nationalspieler Strasser war zuletzt Trainer des luxemburgischem Clubs Fola Esch und erhält einen Vertrag bis 30. Juni 2019, teilte der Verein am Mittwoch mit. Als Profi spielte Strasser von 1999 bis 2002 in Kaiserslautern.Von 2002 bis 2006 spielte Strasser für Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga und absolvierte 122 Pflichtspiele für die Fohlen. dpa