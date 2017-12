Mönchengladbach (dpa) - Ein unglückliches Eigentor von Jannik Vestergaard hat Borussia Mönchengladbach den Sieg im Verfolgerduell mit Schalke 04 gekostet.

Beim 1:1 (1:0) rutschte der Däne am Samstagabend in eine Hereingabe von Daniel Caligiuri und lenkte den Ball in der 62. Minute ins eigene Netz. Vor 54 018 Zuschauern im ausverkauften Borussia-Park hatte Weltmeister Christoph Kramer die Hausherren mit seinem ersten Bundesliga-Tor seit knapp drei Jahren in der 24. Minute in Führung gebracht gebracht. Die Königsblauen blieben auch im neunten Liga-Spiel in Serie unbesiegt und verteidigten Platz drei in der Fußball-Bundesliga vor dem Rivalen vom Niederrhein.

«Ich bin stolz auf die Truppe», sagte Schalke-Manager Christian Heidel nach dem insgesamt verdienten Remis. «Ich finde, das ist das gerechte Ergebnis für ein tolles Fußballspiel.» Pechvogel Vestergaard haderte mehr mit dem umstrittenen Videobeweis als mit seinem Eigentor. «Das ist das Los eines Abwehrspielers, aber ich hatte das Gefühl, ich musste in der Situation dort hingehen», erklärte der Däne. «Es ist natürlich ärgerlich, weil wir ansonsten ein gutes Spiel gemacht haben.»

Die Gastgeber mussten neben fünf Langzeitverletzten auch Tony Jantschke (Schädelprellung) und Fabian Johnson (Rückenprobleme) ersetzen. Kramer rückte wieder ins defensive Mittelfeld, nachdem er beim 0:3 in Wolfsburg wegen einer Schädelprellung passen musste.

Schalke-Coach Domenico Tedesco, der erneut auf Leon Goretzka (Stressreaktion im Unterschenkel) verzichten musste, änderte sein Team nach dem mageren 2:2 gegen Köln auf drei Positionen: Für Benjamin Stambouli, Jewgeni Konopljanka und Guido Burgstaller spielten Thilo Kehrer, Franco Di Santo und überraschend Breel Embolo. Für den Schweizer, der vor mehr als einem Jahr seine bisher einzigen beiden Bundesliga-Tore beim 4:0-Heimsieg gegen Gladbach geschossen hatte, war es erst der zweite Startelf-Einsatz in dieser Saison.