Mönchengladbach. Manager Max Eberl hat auf der Pressekonferenz angekündigt, dass es bei der Borussia keine Neuzugänge mehr geben wird. Eberl will mit dem jetzigen Kader in die Saison gehen. Abgänge schließt er jedoch nicht aus.

Eberl betont jedoch erneut, dass es sich bei potentiellen Abgängen auf keinen Fall um Thorgan Hazard handeln soll. Der Sportdirektor versicherte am Donnerstag, dass er nicht einen Prozent Zweifel am Verbleib von Hazard in Mönchengladbach hat.

Eberl: Wir haben uns entschieden, mit dem Kader, den wir jetzt haben, in die Saison zu gehen. Das schließt Abgänge aber nicht aus. #BMGB04 — Borussia (@borussia) 23. August 2018

Trainer Dieter Hecking sieht wohl auch nicht mehr die Notwendigkeit für Verstärkungen des Kaders, stattdessen lobt der Übungsleiter die Alternativen, die sich im Woche für Woche bieten. Fehlen werden ihm auf jeden Fall Kapitän Lars Stindl, Nico Elvedi, Ibrahima Traoré und Neuzugang Michael Lang.

Dabei findet er auch viele lobende Worte über Neuzugang Plea und Routinier Raffael. Im Gegensatz zum Pokalspiel bei Hastedt dürfte die Gladbacher Offensivabteilung es jedoch gegen Leverkusen deutlich schwieriger haben. fred