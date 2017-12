Mönchengladbach. Transfers vor der eigenen Haustüre – so nennt Max Eberl, Sportdirektor in Diensten des VfL Borussia, gerne schon mal Vertragsverhandlungen mit Profis, die in Mönchengladbach nachhaltig gute Arbeit leisten und deshalb langfristig an den Klub gebunden werden sollen. Aktuell hat Eberl offenkundig einen ganz großen Transfer vor der eigenen Haustüre auf der Agenda. Borussia plant, den bis 2019 datierten Kontrakt mit Cheftrainer Dieter Hecking vorzeitig zu verlängern.

Dass entsprechende Gespräche stattfinden sollen, hat Eberl vor dem Bundesligaduell der Fohlen am Sonntagabend (18 Uhr) in Wolfsburg bestätigt. Gladbachs Sportdirektor sagt: „Dieter macht einen sehr guten Job bei uns, wir haben mit ihm genau die Etappen erreicht, die ich mir als Sportdirektor gewünscht habe. Das ist für uns ein sehr wichtiger Baustein. Wir legen bei Borussia Wert auf Kontinuität, wir werden beide den richtigen Zeitpunkt finden, an dem wir über die Zukunft reden. Über die des Kaders – und über die Zukunft von Dieter Hecking. Das kann ich euch versprechen.“

Heckings Bilanz am Niederrhein kann sich sehen lassen. Im Dezember vergangenen Jahres hatte er beim VfL angeheuert, seither in 31 Ligaspielen 53 Punkte geholt (Schnitt 1,7). Hecking sagt: „Ich spüre die Wertschätzung, nicht nur für mich, sondern für meinen gesamten Trainerstab. Aber im Moment interessiert mich ehrlich gesagt nur, dass wir Sonntag in Wolfsburg gewinnen.“

Keine einfache Mission. Von den vergangenen 17 Auftritten in der Autostadt hat Borussia 13 verloren – bei zwei Siegen. Allerdings sind die Fohlen seit vier Spielen in Folge ungeschlagen, haben die vergangenen drei Auswärtspartien (Bremen, Hoffenheim, Berlin) allesamt gewonnen. Diese Serie soll nun beim Ex-Klub von Hecking halten. Gelingt das, darf Gladbach weiterhin von einer erneuten Qualifikation für die Champions League träumen.