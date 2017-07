Rottach-Egern. Am Samstag Nachmittag absolvierten die Profis von Borussia Mönchengladbach ihre letzte Einheit während des Sommer-Aufenthaltes 2017 im Trainingslager am Tegernsee und es war kein Zufall, dass Coach Dieter Hecking dabei fast ausschließlich Tor-Abschlüsse üben ließ.

Nur fünf Treffer gelangen der "Fohlenelf" in den bisherigen 450 Testspielminuten. "Wenn wir uns Kreisligisten als Gegner ausgesucht hätten, dann wären wir jetzt sicher bei 50 Treffern. Das aber wäre nicht aussagekräftig gewesen. Wir wollten uns schon mit anderen Kalibern messen", sagte Hecking und ergänzte: "Dabei haben wir erkannt, dass wir unsere Zielstrebigkeit noch verbessern müssen."

Insgesamt aber zog Dieter Hecking ein eher positives Fazit der Woche von Rottach-Egern und äußerte sich zum Abschluss über...

...die Bedingungen: Ich war in die Planung ja nicht involviert, weil die Verträge vor meiner Zeit gemacht wurden. Aber ich bin sehr zufrieden. Unterkunft und Verpflegung waren ebenso top wie Organisation und Rasenplätze. Was mich besonders beeindruckt hat, waren die vielen Anhänger. Über 1000 - das kannte ich in dieser Form bisher nicht. Die Fans sind dabei eine sehr enge Bindung mit den Spielern eingegangen und haben dennoch Abstand gehalten, um die Arbeitsabläufe nicht zu stören. .

...den Trainings-Schwerpunkt: Es ging in dieser Woche besonders um die Dreier-Kette. Das 4-4-2 haben alle verinnerlicht. Für die nächste Woche habe ich die Idee, beide Systeme in einem Trainings-Spiel mal gegeneinander antreten zu lassen. ...den Gewinner der Woche: Torhüter Moritz Nicolas hat deutlich gezeigt, dass er einen großen Sprung nach vorne gemacht hat. Er hat uns alle voll überzeugt.

...die sieglosen Testspiele: Es fühlt sich natürlich immer besser an, wenn man gewinnt. Aber diese Ergebnisse waren einkalkuliert. Leeds und Nizza haben die Begegnungen anders gewichtet. Für Leeds war es der Vorbereitungs-Höhepunkt und für Nizza die Generalprobe zu den Spielen in der Champions-League-Qualifikation. Nun müssen wir allerdings schon langsam mal schauen, dass sich der Gegner auch nach uns richtet.

...andere kritische Beobachtungen: Das frühe Gegentor im Test gegen Leeds nach nur 105 Sekunden sowie das zweite Gegentor von Nizza, das letztendlich eine Niederlage bedeutete, haben mir nicht gefallen. Durch die Müdigkeit habe ich den Jungs das 1:1 geschenkt, aber danach hatte ich mir schon mehr Willen gewünscht, nicht zu verlieren. Das werde ich auch noch mal ansprechen. Für solche Situationen müssen wir Typen entwickeln. Eine Mannschaft lebt in wichtigen Phasen von Chefs auf dem Platz. .

...Verteidiger Timothée Kolodziejczak: Für ihn ist die Verletzung, die ihn hier zur Abwesenheit gezwungen hat, sehr ärgerlich. Die Rückrunde war ja nicht in seinem Sinne gelaufen und er wollte neu durchstarten. Für mich ist Kolo in einer Dreierkette ein wichtiger Akteur, weil er ein ausgewiesener Linksfuß und zudem in der Gruppe anerkannt ist. Dennoch bleibt natürlich nicht ausgeschlossen, dass er sich bis zum 31. August auch noch nach anderen Optionen für ihn umschaut.