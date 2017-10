Bremen. In der Fußball-Bundesliga hat Borussia Mönchengladbach am achten Spieltag den ersten Auswärts-Triumph dieser Saison feiern können. Die Mannschaft von Cheftrainer Dieter Hecking setzte sich beim SV Werder Bremen souverän mit 2:0 (2:0) durch und klettert dadurch in der Tabelle auf den fünften Rang. Die Tore im ausverkauften Weserstadion erzielten DFB-Nationalspieler Lars Stindl und der dänische Innenverteidiger Jannik Vestergaard.

Der Moment des Spiels:

Es läuft die 27. Spielminute, als Borussias Hazard mit einem Schuss an Bremens Schlussmann Pavlenka scheitert und der abprallende Ball zu Lars Stindl kommt. Dieser nimmt die Kugel nicht nur gekonnt an, sondern düpiert mit einer Drehung zwei Bremer Gegenspieler, kommt aus spitzen Winkel zum Schuss und setzt den Ball wuchtig mit der Innenseite ins lange Eck. Ein tolles Tor. Ein Hingucker.

Der Spieler des Spiels:

Der heißt Lars Stindl. Gladbachs Kapitän fällt nicht nur wegen seiner Abschlussaktionen auf, sondern ist immer wieder präsent, bringt Linie ins Aufbauspiel. Stindl macht den Unterschied – zumindest in mehreren wichtigen Phasen des Spiels.

Chronik des Spiels:

Die Gäste vom Niederrhein dominieren von Beginn an das Geschehen im Weserstadion. Und nutzen clever Chancen. Einen der zahlriechen Bremer Patzer im Aufbauspiel nutzt Borussia, um nach 27 Minuten das erste Ausrufezeichen zu setzen. Schnelles Umschaltspiel über Stindl, Hazard zieht auf, scheitert mit seinem Schuss aber an Werder-Schlussmann Pavlenka. Der Abpraller gelangt allerdings bei Stindl, der per Ballannahme samt Drehung zwei Bremer austeigen lässt und den Ball gekonnt per Innenrist ins Tor bugsiert. 1:0. Gladbach jubelt kurz, legt dann sofort nach. Ecke Wendt, Vestergaard schraubt sich hoch und wuchtet den Ball satt per Kopf aus zwölf Metern in die Maschen. 2:0. Bremen ist angezählt, bekommt jedoch Sekunden vor der Halbzeit plötzlich die Chance zum Anschluss – Delaney vergibt jedoch kläglich aus kürzester Distanz.

Nach dem Seitenwechsel dominiert Gladbach weiter, lässt allerdings zu viele gute Torchancen ungenutzt. Pech hat Stindl, dessen Kopfball nach einer Traoré-Flanke an den Pfosten klatscht. Und Werder? Bleibt harm- und mutlos. Von den Fans gibt es wiederholt böse Pfiffe. Am Ende sind ist das 0:2 aus Bremer Sicht sogar noch schmeichelhaft. Borussia liefert taktisch und spielerisch ein fast perfektes Auswärtsspiel ab.