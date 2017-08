Düsseldorf. Der Deutsche Fußball-Bund hat die zweite Runde des DFB-Pokals zeitgenau angesetzt. Laut dem Verband empfängt empfängt Fortuna Düsseldorf den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach demnach am Dienstagabend, 24. Oktober, um 18:30 Uhr, zum rheinischen Duell.

Die 16 Begegnungen der zweiten Hauptrunde werden in jeweils vier Blöcken ausgetragen, Pay-TV-Partner Sky zeigt wie gewohnt alle Spiele live.Die acht Sieger der Partien bestreiten am 19./20. Dezember das Achtelfinale.

Die Runde der besten acht Teams wird am 6./7. Februar 2018 ausgetragen, ehe am 17./18. April das Halbfinale ansteht. Das Endspiel wird am 19. Mai um 20 Uhr (live in der ARD und auf Sky) im Berliner Olympiastadion angepfiffen. red