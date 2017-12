Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach fährt in der Fußball-Bundesliga einen 3:1-Heimtriumph gegen den Hamburger SV ein und stürmt so zu Beginn des letzten Hinrundenspieltages zurück in die Europapokalränge - dennoch hängt im Fohlenstall der Haussegen schief. Weil beim Zwischenstand von 1:1 tausende Zuschauer unüberhörbar gepfiffen haben, auf den Rängen gemurrt und geknurrt wurde. Eine Gemengelage, die Gladbachs Sportdirektor Max Eberl nach dem Schlusspfiff vor Wurt hat kochen lassen, zumal Borussia mit 28 Punkten die viertbeste Hinrunde der vergangenen 17 Jahre hingelegt hat. Eberl tobt nach dem Heimerfolg wie ein Rumpelstilzchen. Und lässt seinem Unmut freien Lauf. Eine verbale Maschinengewehr-Salve voller Emotionen.

„Eine bodenlose Frechheit, wenn unsere Mannschaft, die ein hervorragendes Heimspiel macht, bei Rückpässen ausgepfiffen wird und hier solch ein Unmut im Stadion entsteht. Das ist eine bodenlose Frechheit. Und da rede ich nicht von der Nordkurve, sondern von den Zuschauern, die ab und zu mal Fußball gucken wollen. Es geht mir so auf den Sack!“

Eberl legt nach: „Dann sollen sie zu Bayern München gehen – oder zu PSG, aber über die beschweren sie sich ja auch, weil die zu viel Geld haben, aber dann sollen sie dahingehen. Hier wird ehrlicher Fußball gespielt, hier wird mit jungen Spielern gearbeitet, mit zwei 18-Jährigen im Mittelfeld – und es wird gepfiffen, wenn wir bei einem Spielstand von 1:1 Mal zurückspielen.“ Eberl ist immer noch nicht fertig, holt einmal Luft und legt nach: „Wenn wir ausgepfiffen werden, weil wir verloren haben – damit kann ich leben. Aber nicht mit so etwas. Wenn wir jetzt schon bei guten Spielen ausgepfiffen werden – das ist nicht mehr Borussia, wie ich es kenne.“ Eberl schimpft weiter: „Die Leute können auch jetzt ,Eberl raus!’ rufen, oder Plakate hochhalten, oder mir unzählige Briefe schreiben, in denen sie mir vorwerfen, sie dürften nicht ihre Meinung sagen. Ich finde das der Mannschaft und dem Klub gegenüber, der sich hier acht Jahre lang den Arsch aufreißt, damit wir mal gegen Barcelona spielen dürfen, eine Frechheit. Das ist meine Meinung.“ Beruhigen mag der Manager sich allerdings immer noch nicht. „Ich weiß nicht, was diese Menschen von uns wollen. Ich weiß nicht, was da zelebriert wird. Ich finde das enttäuschend, weil sie den Jungs nicht helfen. Auch dem Klub nicht. Es ist pervers, wir haben verdiente 28 Punkte, sind Vierter und die Leute pfeifen.“