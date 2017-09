Die Fohlenelf hat am 4. Spieltag ein 2:2 (1:2)-Remis bei Vizemeister und Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig erkämpft.

Leipzig. Borussia Mönchengladbach ist in der Fußball-Bundesliga ein Achtungserfolg gelungen. Die Elf vom Niederrhein hat am 4. Spieltag ein 2:2 (1:2)-Remis bei Vizemeister und Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig erkämpft. Werner hatte den Brauseklub zunächst in Führung gebracht, ehe Hazard per Strafstoß egalisierte. Die erneute Leipziger Führung markierte Augustin. Stindl war es dann, der für Gladbach zum hochverdienten Endstand traf. Bereits am Dienstag hat Borussia das nächste Liga-Duell vor der Brust, dann kommt Aufsteiger Stuttgart in die VfL-Arena.

Der Moment des Spiels: Aus Gladbacher Sicht ist das sicherlich die Szene gewesen, als in der 47. Spielminute der zur Pause eingewechselte Patrick Herrmann einen Fehler des Kollegen Zakarias ausbügelt und dank eines tollen Sprints in allerletzter Sekunde Leipzigs Forsberg daran hindern kann, auf 3:1 zu erhöhen. Herrmann hält so die Fohlen im Spiel, die im Anschluss die Partie beinahe sogar noch komplett drehen können. Herrmanns Rettungs-Tat – für Borussia der Moment des Spiels.

Der Spieler des Spiels: Der heißt nicht Werner oder Stindl, sondern Christoph Kramer. Borussias Weltmeister steht mit seinem Einsatz und Willen sinnbildlich für den beherzten Auftritt des VfL in Leipzig. Kramer stemmt sich gegen die Niederlage und reißt so die Kollegen mit. Da passt es ins Bild, dass er nach einem Tritt von Keita ins Gesicht, wofür der RB-Spieler auch die Rote Karte sieht, trotz blutender Wunde an der Lippe sofort signalisiert, dass er weiterspielen will. Kramer wird behandelt, Pflaster drauf, weiter. Solch ein Herzblut wollen nicht nur die Fans sehen. Die Borussen demonstrieren endlich auch mal Krieger-Mentalität, darüber kommt schließlich der spielerische Moment zurück. Kramer hat großen Anteil an dieser Entwicklung.

Der Aufreger des Spiels: Lothar Matthäus würde wohl sagen: „Wäre, wäre, Fahrradkette.“ Gemeint ist die Szene, als Schiedsrichter Marco Fritz Borussia in der entscheidenden Phase der Partie einen klaren Strafstoß und so den womöglichen Siegtreffer verweigert. Das ist geschehen. Nach dem 2:2-Ausgleich durch Lars Stindl übernimmt Borussia komplett das Heft des Handelns im RB-Stadion. Leipzig taumelt, Stindl setzt einem Ball nach, es kommt zum Zweikampf mit Upamecano, der viel zu ungestüm, ja fast schon dämlich, im eigenen Strafraum Ball und vor allem Gegenspieler abräumt. Eine klare Angelegenheit – denkste! Sowohl Schiedsrichter als auch Video-Schiri bewerten die Szene falsch. Ebenso Sky-Schiedsrichter-Experte Markus Merk, der bei kritischer Nachfrage seiner eigenen Sky-Kollegen dann aber zumindest eingesteht, dass es „Kann-Entscheidung“ gewesen sei. Will sagen: Leipzig hätte sich nicht beschweren dürfen, wenn es zum Elfmeterpfiff gekommen wäre. Alle anderen Beobachter der Partie, inklusive der Trainer, waren sich aber letztendlich einig. Das ist ein klarer Elfer gewesen. Borussia hätte also sogar am Ende noch gewinnen können.