Mönchengladbach. Hat Borussia Mönchengladbach bereits einen Ersatz für Leihspieler Andreas Christensen (geht zurück zum FC Chelsea) gefunden? Glaubt man der englischen "Daily Mirror" haben die Fohlen bereits das nächste junge Talent aus der Premier League an der Angel: Timothy Fosu-Mensah von Manchester United.

Der 19-Jährige Niederländer wechselte 2014 von Ajax Amsterdam in die Jugendabteilung der Red Devils. Unter Louis van Gaal debütierte Fosu-Mensah im Februar 2016 gegen Arsenal in der Premier League. Bislang absolvierte er neun Spiele in der höchsten englischen Spielklasse - vorwiegend im defensiven Mittelfeld oder als Rechter Verteidiger.

Unter Trainer José Mourinho kommt der junge Verteidiger in der Liga derzeit nicht zum Zug. Dass die Verantwortlichen aber trotzdem auf das junge Talent bauen, beweist die kürzliche Vertragsverlängerung bis 2020. Eine Ausleihe erscheint für Verein und Spieleram sinnvollsten.

Mit der Ausleihe von Andreas Christensen hat die Borussia bereits gute Erfahrungen gemacht. Der Däne entwickelte sich in seinen zwei Jahren am Niederrhein zu einem absoluten Leistungsträger. jp