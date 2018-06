Am Freitagmittag um 12 Uhr hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) den Spielplan für die Bundesligasaison 2018/19 veröffentlicht. Borussia Möchengladbach trifft am ersten Spieltag (24.8.-26.8.) auf Bayer Leverkusen. Das erste Saisonspiel findet am Freitag, den 24.8. zwischen Bayern München und Hoffenheim statt.

Am zweiten Spieltag (31.8.-2.9.) geht es zum ersten Auswärtsspiel nach Augsburg.

Bereits am 19.8. (18:30 Uhr) spielt die Fohlenelf im DFB-Pokal beim BSC Hastedt. jh

Gladbachs Hinrunde im Überblick

1. Spieltag: 25./26.08.2018 Borussia Mönchengladbach - Bayer 04 Leverkusen

2. Spieltag: 31.08.-02.09.2018 16 FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach

3. Spieltag: 14.-16.09.2018 Borussia Mönchengladbach - FC Schalke 04

4. Spieltag: 21.-23.09.2018 Hertha BSC - Borussia Mönchengladbach

5. Spieltag: 25./26.09.2018 Borussia Mönchengladbach Eintracht Frankfurt

6. Spieltag: 28.-30.09.2018 VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach

7. Spieltag: 05.-07.10.2018 FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach

8. Spieltag: 19.-21.10.2018 Borussia Mönchengladbach - 1. FSV Mainz 05

9. Spieltag: 26.-28.10.2018 Sport-Club Freiburg - Borussia Mönchengladbach

10. Spieltag: 02.-04.11.2018 Borussia Mönchengladbach - Fortuna Düsseldorf

11. Spieltag: 09.-11.11.2018 SV Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach

12. Spieltag: 23.-25.11.2018 Borussia Mönchengladbach - Hannover 96

13. Spieltag: 30.11.-03.12.2018 RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach

14. Spieltag: 07.-09.12.2018 Borussia Mönchengladbach - VfB Stuttgart

15. Spieltag: 14.-16.12.2018 TSG 1899 Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach

16. Spieltag: 18./19.12.2018 Borussia Mönchengladbach - 1. FC Nürnberg

17. Spieltag: 21.-23.12.2018 Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach

Gladbachs Rückrunde im Überblick

18. Spieltag: 18.-21.01.2019 Bayer 04 Leverkusen - Borussia Mönchengladbach

19. Spieltag: 25.-28.01.2019 Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg

20. Spieltag: 01.-04.02.2019 FC Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach

21. Spieltag: 08.-11.02.2019 Borussia Mönchengladbach - Hertha BSC

22. Spieltag: 15.-18.02.2019 Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach

23. Spieltag: 22.-25.02.2019 Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg

24. Spieltag: 01.-04.03.2019 Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München

25. Spieltag: 08.-11.03.2019 1. FSV Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach

26. Spieltag: 15.-17.03.2019 Borussia Mönchengladbach - Sport-Club Freiburg

27. Spieltag: 29.03.-01.04.2019 Fortuna Düsseldorf - Borussia Mönchengladbach

28. Spieltag: 05.-08.04.2019 Borussia Mönchengladbach - SV Werder Bremen

29. Spieltag: 12.-15.04.2019 Hannover 96 - Borussia Mönchengladbach

30. Spieltag: 20.-22.04.2019 Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig

31. Spieltag: 26.-29.04.2019 VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach

32. Spieltag: 03.-06.05.2019 Borussia Mönchengladbach - TSG 1899 Hoffenheim

33. Spieltag: 11.05.2019 - Sa 15:30 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach

34. Spieltag: 18.05.2019 - Sa 15:30 Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund