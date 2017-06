Am 12. Juli folgt Vorbereitungsspiel Nummer 1. Dann ist Borussia zu Gast beim belgischen Erstligisten KAS Eupen. Anstoß ist um 19.15 Uhr im Stadion am Kehrweg.

Mönchengladbach. „Warum machen wir das Interview nicht im Bus?“, fragt Marcus Breuer. Der Mann scheint seinen Arbeitsplatz zu lieben. Hat er ihm womöglich auch einen Namen vergeben? „Ne, ne – so weit ist es nicht.“ Dabei ist das aktuelle MAN-Getüm durchaus ein positiv beladenes: Fünf Jahre fährt ihn Breuer nun, und das Premierenjahr 2012 war zugleich die Wiederkehr ins internationale Fußballgeschäft. „Aber das lag natürlich nicht am Bus, sondern an der guten Arbeit der Verantwortlichen und der Spieler“, grinst der Rautenfahrer. Seit dem 3. Januar 1994 fährt der 47-Jährige den Mannschaftsbus von Borussia Mönchengladbach, zudem arbeitet er als Zeugwart. Seine Memoiren wären guter Lesestoff. „Klar, Breuers Welt“, flachst der Borussen- Chauffeur. Bei jedem Test- und Pflichtspiel in dieser Saison war Breuer dabei. Und hat wie die Mannschaft eine Menge erlebt.

Und jenseits der Technik?

Breuer: Unsere aktuellen Spieler sind vorbildlich. Mit schlagzeilenträchtigen Erfahrungen à la verwöhnte Fußballmillionäre kann ich nicht dienen.

Dennoch stellt man sich die Touren immer noch gerne wie Klassenfahrten vor. Geht‘s nicht rund, besonders nach einem Sieg?

Breuer: Natürlich ist die Atmosphäre dann ausgelassener als nach einer Niederlage. Wenn ich das Spiel nicht gesehen hätte und sozusagen blind für die Rückfahrt in den Bus steigen würde, würde ich sofort merken, wie das Ergebnis ausgefallen ist.

Wenn‘s ne Polonaise gibt, war‘s ein Sieg?

Breuer: Nee, die Zeiten sind lange vorbei. Das war 1995 nach dem Pokalsieg oder der Relegation in Bochum natürlich anders.

Hört sich ja fast so an, als ob es heuer recht langweilig zugeht. Ohne Highlights?

Breuer: Auf keinen Fall. Natürlich war es durch die Unzahl an Englischen Wochen auch sehr stressig. Aber die Erlebnisse waren unvergleichlich. Etwa in Glasgow bei Celtic oder nach dem Derbysieg in Köln. Normalerweise gehe ich immer rund sieben Minuten vor dem Abpfiff in die Kabinen, um alles vorzubereiten. Aber da bin ich bis zum Schluss sitzengeblieben und habe es genossen. Und ich weiß noch, wie ich zusammen mit meinem Kollegen Rolf Hülswitt im Camp Nou in Barcelona gesessen, wir uns angeschaut und es genossen haben: Jahrelang hatten wir Champions League immer nur zu Hause im Fernsehen geschaut. Und jetzt saßen wir mittendrin. Das war überragend.

Die Bundesliga-Fahrten in der Hinrunde aber müssen traurig gewesen sein.

Breuer: Natürlich tanzte da nicht der Bär im Bus. Und nach solchen Negativerlebnissen muss man die Spieler einfach in Ruhe lassen.

In der Rückrunde gab es dafür um so mehr zu feiern?

Breuer: Klar, mit Wasser und Apfelschorle. Oder glauben Sie etwa, wir servieren Alkohol, und dann müssen die Spieler mit ihren Autos noch vom Borussia-Park nach Hause fahren?

Und die Spaßmacher sitzen wie auf Klassenfahrten auf der hintersten Bank?

Breuer: Klar, Ibo Traoré und Thorgan Hazard. Wenn die was raushauen, dann liegt schon mal der ganze Bus flach.

Was kommen da für Sprüche?

Breuer: Etwa „Breuer, der Stausucher“ oder „fehlt nur noch der Aufguss“, wenn ich die Klimaanlage vergessen habe einzuschalten.