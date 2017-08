Düsseldorf. In der zweiten DFB-Pokalrunde trifft Borussia Mönchengldabach auf den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf. Das Spiel findet in Düsseldorf statt. Ausgetragen wird das Spiel am 24. oder am 25. Oktober.

In der ersten Pokalrunde hatte die Fohlenelf mit viel Glück 2:1 gegen Regionalligist Rot-Weiß Essen gewonnen.

Die Partien der 2. DFB-Pokalrunde (24.-25. Oktober):

Schweinfurt 05 - Eintracht Frankfurt

VfL Osnabrück - 1. FC Nürnberg

1. FC Magdeburg - Borussia Dortmund

SC Paderborn 07 - VfL Bochum

SV Wehen Wiesbaden - FC Schalke 04

Fortuna Düsseldorf - Bor. Mönchengladbach

FSV Mainz 05 - Holstein Kiel

Hertha BSC - 1. FC Köln

Bayer Leverkusen - 1. FC Union Berlin

Jahn Regensburg - 1. FC Heidenheim

VfL Wolfsburg - Hannover 96

Werder Bremen - 1899 Hoffenheim

1. FC Kaiserslautern - VfB Stuttgart

SpVgg Greuther Fürth - FC Ingolstadt 04

SC Freiburg - Dynamo Dresden

RB Leipzig - Bayern München