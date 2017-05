Mönchengladbach. Im Heimspiel am Samstag gegen den SV Darmstadt wird Borussia Mönchengladbach erstmals im neuen Heimtrikot von Ausrüster Kappa spielen.

In der Spielzeit 2017/2018 wird die Fohlenelf bei ihren Heimspielen in den traditionellen Vereinsfarben Weiß und Schwarz auflaufen. Die schlichten Trikots sind an die legendäre Ära von Trainer Hennes Weisweiler angelehnt.

Wie das Auswärts und das Ausweichtrikot aussehen werden ist noch nicht bekannt.