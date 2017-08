Borussia Mönchengladbach hat Europas Fußball-Bühne im Visier. Die WZ wagt vor dem Start der neuen Saison einen Blick zurück - und nimmt die Spieler der aktuellen Mannschaft unter die Lupe.

Möchengladbach. Yeah, yeah, yeah! Die Beatles verzückten 1965 weltweit ihre Fans. Die Euphorie um die englische Pop-Gruppe war grenzenlos, auch am linken Niederrhein. Gleichzeitig grassierte ein ganz anderes Fieber, das Fußball-Fieber – die Fans von Borussia Mönchengladbach feierten Ende Juni fast rauschhaft den Aufstieg in die Bundesliga.

Und ein paar Wochen später, am 14. August 1965, begann für die Fohlen Elf mit dem Auswärtsspiel bei Borussia Neunkirchen (1:1) eine neue Ära. Spiel eins in der zwei Jahre zuvor gegründeten neuen Eliteliga. 1670 Spiele in Liga eins sind es mittlerweile geworden. Am Sonntagabend wird mit der Begegnung gegen den 1. FC Köln (18 Uhr) im Borussia-Park die 50. Saison der Gladbacher eingeleitet, die Jubiläums-Spielzeit.

Mitglied im erlauchten Kreis der 50-Jährigen

Fünf Jahrzehnte Bundesliga-Fußball in Mönchengladbach – eine solch bemerkenswerte Zahl haben nur noch sechs andere Vereine in Deutschland geschafft: der Hamburger SV (steht vor der 55. Saison), Werder Bremen (54.), der FC Bayern (53.), VfB Stuttgart (52.), Borussia Dortmund (51.), und Schalke 04, das, wie Gladbach, nun die 50 voll macht.

„Es war damals wie ein Traum, ein Märchen. Endlich gehörten wir dazu“, erinnert sich der heute 74-jährige Gerd „Amigo“ Elfert. Für den in Wiehl bei Gummersbach beheimateten ehemaligen Mittelfeldspieler des VfL Borussia, der noch aktiv für den 1. FC Köln unterwegs ist und Talente beobachtet, war die Bundesliga-Ouvertüre im Saarland mit einem besonderen Ereignis verbunden. Denn Elfert erzielte für das junge Team der Trainer-Legende Hennes Weisweiler den ersten Gladbacher Treffer in der Bundesliga. „Einen Schönheitspreis hätte ich mit dem Tor sicher nicht gewonnen“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung, „der Schuss aus 15, 16 Metern war, wenn ich mich richtig entsinne, sogar haltbar.“ Ganz sicher aber ist der ehemalige Gladbacher Borusse mit seinem Treffer auf immer und ewig in den Bundesliga-Annalen verzeichnet.

Von variantenreichen Spielsystemen im Fußball war in den Anfängen der Bundesliga aber noch nicht die Rede. „Wir sind viel gelaufen und haben immer Vollgas gegeben“, sagt Elferts Teamkamerad Herbert Laumen, später ein gefürchteter Torjäger in der Liga. Gladbach debütierte im Saarland mit den fünf jungen Angreifern Laumen (22), Rupp (23), Heynckes (20), Netzer (20) und Elfert (22), spielte also das damals gebräuchliche 2-3-5-System. „Später hat sich das aber grundlegend geändert“, sinniert Laumen rückblickend, „so haben wir in den grandiosen 70er Jahren bereits überwiegend in einem 4-3-3-System agiert.“