Augsburg. Die Schweiz ist ein kleines Land, bringt aber immer wieder gute Fußballer hervor. Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl beobachtet den eidgenössischen Markt seit Längerem sehr akribisch. Torwart Yann Sommer und Verteidiger Nico Elvedi sind bereits feste Größen im Team. Denis Zakaria ist Eberls letzte Errungenschaft aus dem Nachbarland. 20 Jahre jung, smart, dynamisch, aufgeweckt. Ein Profi mit Profil und Power. Deutete der Jungspund schon beim Gladbacher Derbysieg gegen Köln an, welche Wucht aus dem Mittelfeld von ihm ausgeht, so ließ er in seinem ersten Auswärtsspiel am Samstag sogar ein großartiges Tor folgen. Ein Tor, das am Ende aber nicht den erhofften Erfolg zeitigte. „Das schmerzt natürlich, wenn man kurz vor Schluss noch das 2:2 kassiert, aber unterm Strich ist das Ergebnis schon okay“, sagte Max Eberl kurz und bündig. Auch Cheftrainer Dieter Hecking sprach von einem gerechten Resultat und fühlte sich ganz nebenbei in seiner These bestätigt: „Du musst immer 100 Prozent geben, darfst nicht nachlassen. In dieser Liga ist alles möglich, und Augsburg hat das wirklich stark gemacht. Das alles ist wieder ein Lernprozess.“ An den Zielen in der Liga hat sich bei den Gladbachern ohnehin nichts geändert: „Wir wollen es in dieser Saison besser machen als Platz neun, aber das wollen alle. Europa ist verlockend. Das wird ein langer Kampf.“ Und dann fügte er noch augenzwinkernd hinzu: „Nur eines ist klar. Deutscher Meister werden wir nicht.“

Augsburg spielte den Gladbachern kurz vor dem Abpfiff noch einen Streich

Es wurde also auch im siebten Versuch wieder nichts mit dem ersten Sieg bei den Schwaben, die den Gladbachern kurz vor dem Abpfiff noch einen Streich spielten und sich für ihren unermüdlichen Einsatz belohnten. Der eingewechselte Venezolaner Sergio Cordova, quirliger Zugang beim FCA, hatte freie Schussbahn und knackte das Gäste-Bollwerk doch noch, das freilich nach permanentem Augsburger Vollgas-Fußball im zweiten Durchgang zu diesem Zeitpunkt längst keines mehr war.

So trotteten die Gäste nach kurzer Verabschiedung von ihren Anhängern bedrückt und erschöpft vom Rasen, um sich nach dem heißen Gefecht bei knapp 30 Grad schnell unter der Dusche ein bisschen Abkühlung zu verschaffen. Auch Denis Zakaria, ansonsten ein netter, freundlicher und gesprächiger junger Fußball-Profi, stand nach dem 2:2 zunächst nicht der Sinn nach großen Erklärungen. Ein bisschen später war er, etwas traurig drein schauend, doch bereit: „Es ist einfach schade, dass wir das 2:1 nicht über die Zeit gebracht haben. Ich bin enttäuscht. Aber Augsburg hat auch enorm viel Druck gemacht. Das war eine neue Erfahrung für mich.“ Um sein erstes Tor im neuen Dress machte er wenig Aufsehens: „Ich bin ruhig geblieben, und dann war er drin.“ Weniger geschickt verhielt er sich bei seiner gelben Karte vor der Pause (37.). „Das war dumm von mir.“ Als Cheftrainer Dieter Hecking nach einer Stunde spürte, dass Zakaria ein Platzverweis drohte, nahm er ihn kurzerhand vom Platz. „Das muss er noch lernen, er ist ein guter Junge, aber manchmal etwas zu ungestüm.“ Dass der für zwölf Millionen Euro von den Young Boys aus Bern in Mönchengladbach eine Investition für die Zukunft sein wird, darüber sind sich die Auguren am linken Niederrhein einig. Allein das Tor zum 1:1 war „Zucker“. Zakaria verschaffte sich zunächst energisch Platz im Mittelfeld, nahm dann den Doppelpass mit Geburtstagskind Lars Stindl (wurde 29) geschickt auf, und auch die imposante Pose von Augsburgs Torwart Marvin Hitz als „letzte Instanz“ ließ den Schweizer kalt.