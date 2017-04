Am 15. Juli wird Borussia Mönchengladbach die kommende Saison mit dem Telekom Cup eröffnen. Bei der neunten Auflage des Testspielturniers wird Borussia neben Bayern München auch gegen zwei andere Erstligisten antreten.

Mönchengladbach. Am 15. Juli 2017 wird im Borussia Park der Telekom Cup ausgetragen. Neben Borussia Mönchengladbach nehmen an der neunten Ausgabe des Turniers auch der FC Bayern München, die TSG 1899 Hoffenheim und der SV Werder Bremen teil. Im Rahmen des Telekom Cup findet zudem am 15. und 16. Juli Borussias Saisoneröffnung für die Spielzeit 2017/18 statt.



„Der Telekom Cup ist ein großartiges Turnier, das aufgrund der hochklassigen Besetzung einen hohen sportlichen Wert besitzt und sich in den vergangenen Jahren als fester Bestandteil unserer Saisonvorbereitung etabliert hat”, so Borussias Sportdirektor Max Eberl.

Gespielt wird in insgesamt vier Partien à 45 Minuten - zwei Halbfinals, Spiel um den dritten Platz und Finale. Die Paarungen und Zeiten werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.



Die Eintrittskarten für den Telekom Cup sind ab sofort online und auch in den Fohlenshops erhältlich.