Duisburg. Borussia Mönchengladbach hat am Mittwochnachmittag ein Testspiel gegen dem MSV Duisburg mit 2:1 gewonnen. Die Tore für die Fohlenelf erzielten Mandela Egbo und Julio Villalba. Enis Hajri traf zum zwischenzeitlichen Ausgleich für die Duisburger.

Die Gladbacher traten mit einer Mischung aus jungen Spielern und erfahrenen Bundesligaprofis an. Raul Bobadilla feiert sein Debüt im Borussia-Trikot. In der ersten Halbzeit war die Borussia klar das spielbestimmende Team, ging jedoch erst kurz vor dem Pausenpfiff in Führung.

Nach den Seitenwechsel kamen die Zebras besser ins Spiel und erzielten den nicht unverdienten Ausgleich. Bis kurz vor Ende des zweiten Durchgangs Villalba die Borussia in Führung und zum Sieg schoss.

Timothée Kolodziejczak wurde von Trainer Dieter Hecking nicht eingesetzt, da er sich in akuten Verhandlungen über einen Wechsel befindet. red