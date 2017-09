Mönchengladbach. Die Borussia empfängt am Samstag um 15.30 Uhr im heimischen Borussia-Park die Eintracht aus Frankfurt. So ist die die Ausgangsituation vor der Partie:

Situation: Vier Punkte nach zwei Spieltagen sind für die Borussia die beste Ausbeute seit fünf Jahren. Die Eintracht ist erstmals in ihrer Bundesliga-Geschichte nach zwei Spieltagen noch torlos.

Personal: Gladbach muss weiterhin auf fünf Spieler verzichten, darunter Neuzugang Grifo. Dafür steht Jantschke nach fünf Monaten wieder bereit. Den Gästen fehlt Abwehrchef Hasebe. Möglich, dass deshalb auf eine Vierer-Kette umgestellt wird.

Statistik: Die Bilanz der Gladbacher in 86 Bundesligaspielen gegen Frankfurt ist negativ. Es gab 29 Siege, 25 Remis und 32 Niederlagen.

Besonderes: Gladbach gegen Frankfurt war in der vergangenen Saison das einzige Ligaduell ohne ein Tor in 180 Minuten. Treffer fielen nur im Pokal-Halbfinale, in dem sich die Eintracht nach einem 1:1 im Elfmeterschießen durchsetzte. dpa