Mönchengladbach. Juventus Turin soll seit mehreren Wochen jedes Spiel des Gladbach-Verteidigers Matthias Ginter beobachten. Wie "Bild" berichtet, sollen auch gegen Hoffenheim zwei Vertreter des Vereins im Stadion gewesen sein.

Matthias Ginter war erst kürzlich für die kommenden Spiele der Nationalmannschaft nominiert worden. Der 24-Jährige spielt seit dem vergangenen Sommer für Borussia Mönchengladbach. Anders als noch in Dortmund ist er am Niederrhein als Innenverteidiger gesetzt. Weder in der Bundesliga, noch im DFB-Pokal verpasste der 24-Jährige in dieser Saison auch nur eine Spielminute. red (Mit Material der dpa)