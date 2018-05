Mönchengladbach. Für den Mönchengladbacher Fußball-Profi László Bénes ist die Saison vorzeitig beendet. Wie der Bundesligist am Mittwoch mitteilte, muss der Slowake erneut am Fuß operiert werden. Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler hatte sich im vergangenen September einen Mittelfußbruch zugezogen. Die daraufhin eingesetzte Platte bereitete Bénes zuletzt Schmerzen. Deshalb muss sie umgehend herausgenommen werden und nicht wie ursprünglich geplant erst in der Sommerpause. „Der Fuß war so unter Stress, dass das Risiko einer Folgeverletzung zu groß war. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, die Operation vorzuziehen“, sagte Trainer Dieter Hecking.

Bénes hat in dieser Saison erst zwei Bundesliga-Kurzeinsätze für die Borussia bestritten. „Es ist sehr schade, dass die Saison für mich jetzt schon zu Ende ist. Das Wichtigste ist aber, dass ich in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit wieder voll angreifen kann“, sagte Bénes.

Die soll auch noch Düsseldorf-Leihgabe Florian Neuhaus möglichst komplett absolvieren. Nun muss sich der Mittelfeldspieler aber erstmal von einem Muskelfaserriss erholen, den er sich am Mittwoch im Training der Düsseldorfer zu zog. dpa/red