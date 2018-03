Mönchengladbach. Sie verstehen sich prima, haben ständig in der Freizeit per Nachrichten-Dienst „WhatsApp“ Kontakt – und stehen in ihren jeweiligen Klubs als Offensiv-Stars unter Vertrag. Die Rede ist von den Brüdern Eden Hazard (27/Chelsea London) und Thorgan Hazard (24/Borussia Mönchengladbach). Beide sind derzeit mit der belgischen Nationalmannschaft im Länderspiel-Modus. Und im Trikot der „Roten Teufel“ hat nun Superstar Eden seinem jüngeren Bruder Thorgan das Leben „gerettet“ - glücklicherweise nur in einem medizinischen Aufklärungs-Video, welches derzeit im Internet via Sozialer Netzwerke verbreitet wird.

Hintergrund: Der belgische Verband unterstützt eine Aktion, in der prominente Fußballstars ihre Mitmenschen darüber informieren, wie man reagieren sollte, wenn plötzlich jemand in unmittelbarer Nähe zusammenbricht, welche Schritte zur Wiederbelebung sinnvoll sind, welche Notrufnummer im Ernstfall gewählt werden sollte, wie man eine Herzmassage gibt, oder einen Defibrillator bei Herzstillstand einsetzt. Die Hazard-Brüder, weitere Stars um Vincent Kompany (31/Manchester City), Liverpool-Keeper Simon Mignolet (30) oder Chelseas Nummer eins, Thibaut Courtois (25), machen mit. Die Spieler demonstrieren die richtigen Handgriffe und Herangehensweisen entweder miteinander oder mit sogenannten „Dummies“.

Im Falle der Hazards wird im Video dargestellt, wie man Opfern von Herzinfarkten helfen sollte. Eden bringt Thorgan zurück ins „Bewusstsein, in dem er ihm unter anderem einen schnellen Klapps auf den Brustkorb gibt. Thorgan zeigt dabei sogar schauspielerisches Talent, in der er plötzlich röchelnd „erwacht“.

Bleibt festzuhalten: Diese Belgien-Stars machen nicht nur mit dem Ball am Fuß in der Bundesliga, Premier League oder Champions League eine gute Figur, sondern überzeugen mit ihrem Einsatz auch bei einem so ernsten Thema wie das des medizinischen Notfalls.

