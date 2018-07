Rottach-Egern. Nach dem Blitz-Turnier in Bochum ist die Mannschaft von Borussia Mönchengladbach in zwei Gruppen zum Trainingslager an den Tegernsee gereist. Dort erwartete die Fohlenelf ein feuchter Empfang. Die ersten WM-Fahrer nehmen hier wieder ihren Dienst auf.

"Wiedervereinigung" kurz vor Mitternacht

Am Sonntag Abend so gegen 19.15 Uhr traf die erste Gruppe Spieler von Borussia Mönchengladbach im Hotel "Überfahrt" in Rottach-Egern ein. Trainer Dieter Hecking hatte sich vorzeitig von den Akteuren getrennt, die beim Blitz-Turnier in Bochum das Halbfinale gegen Betis Sevilla mit 3:2 gewonnen hatten. Von Düsseldorf ging es per Flugzeug nach München und von dort mit einem Bus weiter an den Tegernsee. Diesen erreichte dann um 23 Uhr auch der zweite Teil des Kaders. Der hatte zuvor gegen den VfL Bochum durch ein 6:5 im Elfmeterschießen das Turnier im Ruhrstadion an der Castroper Straße für sich entschieden. Nach dem 2:0 beim VfB Lübeck sowie dem 4:0 beim SC Weiche Flensburg 08 konnte die "Fohlenelf" somit auch ihr viertes Testspiel gewinnen, blieb beim 0:0 gegen Zweitligist VfL Bochum allerdings erstmals in dieser Vorbereitung ohne Treffer.

WM-Quartett verkürzt freiwillig den Urlaub

Bereits zum siebten Mal in Folge seit 2012 schlägt die Borussia ihr Sommer-Trainingslager am Tegernsee auf. Dieses Jahr tummeln sich 29 Akteure auf den zwei bestens gepflegten Rasenplätzen des FC Rottach-Egern. Neben 27 Profis sind zudem U23-Spieler Mandela Egbo sowie U19-Torwart Jan Olschowsky dabei. Fehlen werden die gesamte Woche der noch im Urlaub befindliche belgische WM-Fahrer Thorgan Hazard, der mit der französischen U19 bei der EM tätige Michael Cuisance sowie der nach einer Muskelverletzung zum Aufbautraining in Mönchengladbach gebliebene Juan Villalba. Dagegen sind am Montag bei kühlem Schauerwetter der im deutschen WM-Kader gestandene Matthias Ginter sowie seine im Achtelfinale an Schweden gescheiterten Schweizer Kollegen Michael Lang, Nico Elvedi und Denis Zakaria freiwillig früher in den Dienst zurückgekehrt. "Sie haben von sich aus entschieden, ihren Urlaub zu verkürzen. Yann Sommer und Josip Drmic hatten es ebenfalls angeboten. Die beiden waren aber öfter im Einsatz und werden daher wie geplant erst am Mittwoch einsteigen", erklärte Trainer Dieter Hecking.