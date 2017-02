Anders, als viele italienische Teams setzen die Fiorentiner auf gepflegten Offensivfußball. Dies sind ihre gefährlichsten Spieler (2/2). Zurück zu Seite 1.

Josip Illicic Im offensiven Mittelfeld zieht Josip Illicic die Fäden. Aufgrund seiner Größe von 1,90 Meter dient der Kroate als Anspielstation für lange Bälle, die er dann nach vorne verteilt. Der 29-Jährige, der auch als hängende Spitze agieren kann, ist mit dem Kombinationsspiel der Fiorentiner bestens vertraut. Immerhin ist er seit 2013 für den Club aktiv.

Christan Tello Leihspieler Christian Tello kommt in der Regel als Einwechselspieler zum Zug. Der in der Jugendakademie des FC Barcelona ausgebildete Außenstürmer ist schnell, dribbelstark und kann sich im 1 gegen 1 durchsetzen. Für den FC Barcelona, bei dem er noch bis 2018 unter Vertrag steht, absolvierte der Spanier 86 Partien.

Mögliche Startaufstellung Tatarusanu, Astor, Roridgeuz, Tomovic, Coquelin, Badelj, Vecino, Chiesa, Vilic, Valero, Bernadeschi, Babacar

Trotz der Hochkaräter im Angriffsspiel, die Statistik spricht für die Fohlen. Unter Dieter Hecking hat Gladbach bislang noch keine Niederlage kassiert. Zudem haben die Fohlen noch nie gegen eine Mannschaft aus Italien verloren. Demgegenüber konnten die Violetten In der Vergangenheit nicht eine Partie auf deutschem Boden gewinnen. Trotzdem sollte man den Club aus der Toskana nicht unterschätzen. Immerhin haben die Italiener in dieser Saison keins ihrer Auswärtsspiele in der Europa League verloren.