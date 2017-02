Anders, als viele italienische Teams setzen die Fiorentiner auf gepflegten Offensivfußball. Dies sind ihre gefährlichsten Spieler (1/2).

Gladbach. Es ist angerichtet: Im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale der Europa League empfängt Borussia Mönchengladbach am Donnerstag im heimischen Stadion den AC Florenz. Nicht nur die Fohlen-Fans, auch Trainer Dieter Hecking freut sich schon auf das Spiel gegen einen taktisch gut geschulten Gegner, der eine offensive Spielweise bevorzugt. In der Liga steht der Ex-Verein von Mario Gomez derzeit auf einem unscheinbaren 8. Platz. Dem Team von Paulo Sousa fehlt es in der laufenden Saison einfach an Konstanz. International wusste das Team aber bislang zu überzeugen. Vor allem der Angriff ist exzellent besetzt.

Federico Bernardeschi

Ein besonderes Augenmerk sollte die Gladbacher Defensive auf den 23-jährigen Federico Bernardeschi werfen. Das Viola-Eigengewächs wird zumeist auf Rechtsaußen eingesetzt. Der Linksfuß kann aber dank seiner Flexibilität auf jeder Offensivposition spielen. Besonders seine Dribblings sind gefürchtet. Wettbewerbsübergreifend bringt es der italienische Nationalspieler auf 12 Tore und 4 Assists.

Nikola Kalinic

Der Kroate Nikola Kalinic ist der Fixpunkt der Fiorentina-Offensive. Der 29-jährige Mittelstürmer sammelte schon in England und der Ukraine Auslandserfahrungen, ehe er 2015 nach Florenz kam. Bereits in seiner Premierensaison gelangen ihm 13 Treffer in 42 Pflichtspielen. Aktuell liegt Kalinic bereits bei 10 Treffern. in der Winterpause brachte ihn ein lukratives Angebot aus China ins Grübeln. Letzten Endes entschied sich der Sturmtank aber für einen Verbleib. Seine Ausstiegsklausel beträgt stolze 50 Millionen Euro.

Khouma Babacar

Khouma Babacar ist ebenfalls im Sturmzentrum zuhause. Wie Bernadeschi stammt der 23-Jährige aus der Nachwuchsabteilung des AC Florenz. Im laufenden Wettbewerb gelangen dem 1,85 Meter großen Angreifer bereits vier Tore und eine Vorlage in sechs Partien. Der Senegalese ist der schnellste Sprinter im Team und zudem noch ein ausgezeichneter Kopfballspieler.

