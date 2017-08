Zum Bundesliga-Start sendet der WDR die Doku-Reihe "Mein Verein". In einem ersten Clip ist Waltraud „Walli“ Hamraths zu sehen, die ihrer Borussia auch mit 82 Jahren noch quer durch die Republik folgt.

Mönchengladbach. Passend zum Bundesliga-Start sendet der WDR die Doku-Reihe "Mein Verein", in der fünf Erstligavereine aus NRW porträtiert werden.

Jetzt gibt es einen ersten Eindruck von der Doku über die Fohlenelf. Darin beschwört Waltraud „Walli“ Hamraths ihre Fan-Liebe zur Borussia: "Borussia ist Mönchengladbach und Mönchengladbach ist meine Heimat", sagt die 82-Jährige, die unweit des Gladbacher Bökelbergs aufgewachsen ist.

"Borussia Mönchengladbach: Mehr als ein Mythos?"

In der Folge "Borussia Mönchengladbach: Mehr als ein Mythos?" dreht sich am 27. August alles um den Club vom Niederrhein. Nach dem Abstieg in die 2 Bundesliga und Millionen Euro Schulden war der Club 1999 am Boden. Doch der Verein schaffte die Wende und erholte sich sportlich wie finanziell.

Heute noch singen und sprechen viele Fans vom "Mythos Borussia". Doch wie viel Mythos steckt heute noch in dem Verein? Um dieser Frage nachzugehen sind die Filmautoren zu Besuch in der Gladbacher Kult-Gaststätte Alt-Eicken, sprechen mit Waltraud Hamraths, sind zu Gast im Trainingslager am Tegernsee und blicken der Vereinsführung in der Sommerpause über die Schultern.