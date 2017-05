Wer hätte das gedacht? Trotz des Pokal-Schocks gewann Borussia Mönchengladbach in imponierender Weise beim FSV Mainz 05 mit 2:1. Der Sieg lässt Trainer Dieter Hecking und Co. von der Rückkehr auf die europäische Fußball-Bühne träumen.

Yann Sommer: Sehr sicherer Auftritt des Schweizer Nationaltorhüters, zeigt mehrere gute Paraden und wirkt souverän in Sachen Strafraumbeherrschung. Beim Gegentreffer ohne Abwehr-Chance, Note: 2-



Nico Elvedi: Solide Vorstellung auf der rechten Abwehrseite, bekommt von Herrmann auch immer wieder Unterstützung, Note: 3



Andreas Christensen: Aufmerksam, ordentliche Spieleröffnung, im Zweikampf ohne große Wackler, Note: 3+



Jannik Vestergaard: Von Beginn an wach, räumt gnadenlos hinten ab, überzeugt durch seine Präsenz in den Zweikämpfen und Kopfballduellen, Note: 2-



Nico Schulz: Bereitet die Gladbacher Führung mit einem tollen Tempo-Lauf vor, den Treffer zum 2:0 übernimmt er dann selber, starker Auftritt, Note: 1-



Dahoud: Mit Höhen und Tiefen in seinen Aktionen, Einsatz stimmt, es fehlt jedoch wiederholt eine gewisse Leichtigkeit, hat Glück, dass sein fataler Ballverlust in den Schlussekunden nicht noch mit dem 2:2 bestraft wird, Note: 4



Lazlo Benes: Der Jungspund bekommt eine weitere Chance in der Startelf, macht mit mehreren guten Aktionen auf sich aufmerksam, seine Fehler bügelt er mit großem Einsatz meist wieder aus. Note: 3



Ab 77. Spielminute Tobias Strobl: Hat noch zwei, drei Aktionen, in denen er während der turbululenten Schlussphase mit Balleroberungen auf sich aufmerksam macht. Note: Ohne Wertung.



Patrick Herrmann: Sorgt vor allem in der ersten Hälfte wiederholt für Betrieb auf dem rechten Flügel. gefällt zudem mit seiner Arbeit nach hinten, Mitte der zweiten Halbzeit geht ihm dann offenkundig die Puste aus, Note: 3-

Ab 82. Spielminute Ibrahima Traoré: Hat keine auffälligen Aktionen mehr. Note: Ohne Wertung.



Jonas Hofmann: Leitet mit gutem Steilpass auf Schulz die Gladbacher Führung ein, bereitet den zweiten Treffer dann persönlich vor, Note: 3+



Lars Stindl: Der Kapitän ist wieder mal zur Stelle und bringt Borussia in Führung, geht in Mainz mit Leistung voran, Note: 2-

Ab 90.+3 Spielminute Spielminute Djibril Sow: Keine Aktion mehr. Note: Ohne Wertung



André Hahn: Einsatz, Mentalität, Zweikampfverhalten, Willen - alles stimmt beim Angreifer, es fehlt aber der entscheidende Punch in Sachen Abschluss. Note: 3