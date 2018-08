Mönchengladbach. Nach dem Sieg beim BSC Hastedt kritisiert der "FPMG Supporters Club e.V." den dort eingesetzten externen Sicherheitsdienst in einem Beitrag auf der eigenen Webseite. Der Sicherheitsdienst sei beim Einlass im Gästebereich massiv überfordert gewesen, was für Unruhe gesorgt habe. So soll es zu massivem Gedränge, verbalen und teilweise handgreiflichen Auseinandersetzungen gekommen sein.

Schlechte Vorbereitung

Für die massive Überforderung des Sicherheitsdienstes macht der Verein vor allem eine schlechte Vorbereitung und unzureichende Schulung der Ordnungskräfte verantwortlich. Denn „mit mehr als 3.000 Anhängern der Borussia wurde allerorten gerechnet“, schreibt der Verein auf seiner Webseite. Ratschläge des mitgereisten Ordnungsdienstes der Borussia seien gänzlich ignoriert worden.

Keine Kooperation

Der Ordnungsdienst der Borussia habe unter anderem dazu geraten, das Stadion vor dem Anpfiff früher als angekündigt zu öffnen, um Druck vom provisorisch aufgebauten Einlass zu nehmen. Der externe Sicherheitsdienst habe das ignoriert. So sollen nur 90 Minuten zur Kontrolle der gesamten Fangemeinde zur Verfügung gestanden haben. Diese Planung sei nicht aufgegangen.

Fans verpassen Spielbeginn

Die Fans seien über eine Stunde in einem schmalen Gang eingepfercht gewesen – das habe in Verbindung mit dem immer näher rückenden Anpfiff zunehmend für Unruhe gesorgt. Einige Familien sollen sich aufgrund dieser Umstände dazu entschieden haben, auf das Spiel zu verzichten. Die letzten Fans seien erst in der 25. Minute auf ihren Plätzen angekommen, schreibt der Verein.

Vor einem Tor sei es zu massivem Gedränge, verbalen und teilweise auch handgreiflichen Auseinandersetzungen zwischen den Fans und besagtem Ordnungsdienst gekommen. Dabei hätten "einige Borussen Blessuren davongetragen".

FPMG Supporters Club e.V. Der "FPMG Supporters Club e.V.", vormals Fanprojekt Mönchengladbach, ist die Dachorganisation und Interessenvertretung der Fans von Borussia Mönchengladbach.

Auch das generelle Auftreten der externen Sicherheitskräfte hält der FPMG Supporters Club e.V. für kritikwürdig: „statt zu kooperieren und mit gemeinsamer Kommunikation deeskalierend für Entspannung zu sorgen, vernahm man abfällige Bemerkungen über unsere Fanszene“, schreibt der Vorstand des Vereins weiter. Einige Ordnungskräfte seien besonders aggressiv aufgetreten.

Verein appelliert an Sicherheitsdienst

Der Verein bittet den Ordnungsdienst sein Vorgehen zu überdenken. Es sei sicher nicht einfach, eine große Fangemeinde auf einem solchen Platz zu kontrollieren, aber die Umstände seien nach Ansicht der FPMG Supporters vorhersehbar gewesen. red