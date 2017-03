Die Benotungen der Spieler von Borussia Mönchengladbach im Spiel gegen Bayern München.

Yann Sommer: Pariert zwei Mal ganz stark gegen Lewandowski, bei Müllers Sieg-Tor ohne Abwehr-Chance. Note: 2+



Nico Elvedi: Der junge Schweizer liefert auf der rechten Seite eine ordentliche Partie ab, es geht bei ihm sogar mal was in Sachen Vorwärts-Bewegung. Note: 3



Andreas Christensen: Zeigt auch gegen die Bayern seine Klasse, behauptet sich wiederholt in den Zweikämpfen, gutes Stellungsspiel. Note: 2-



Jannik Vestergaard: Blockt wuchtig und mit Einsatz in letzter Sekunde Robben ab, verliert allerdings beim 0:1 Müller aus den Augen. Note: 4+



Oscar Wendt: Sein Linkschuss saust nur ans Außennetz, wird von Robben und Co auf seiner Seite mehrfach in höchste Bedrängnis gebracht. Note: 4



Tony Jantschke: Spielt diesmal im Mittelfeld, sein Torschuss wird von Martinez abgelenkt, leitet mit Ballverlust Lewandowskis Großchance ein. Note: 4



Ab 73. Spielminute Josip Drmic: Erneut ohne Fortune in seinen Aktionen, zögert beim Abschluss und wird aus guter Position noch abgeblockt. Note: Ohne Wertung



Tobias Strobl: Übernimmt vor der Abwehrkette in erster Linie den Job des "Staubsaugers", an nennenswerten Offensiv-Aktionen ist er nicht beteiligt. Note: 4



Patrick Herrmann: Dem flinken Flügelspieler gelingt kaum eine Offensiv-Aktion, ihm verspringen mehrfach die Bälle bei der Annahme, ohne Torabschluss. Note: 4-



Ab 65. Spielminute Thorgan Hazard: Comeback nach Verletzungspause, sorgt für etwas Schwung, seinen Schuss hat Bayern-Schlussmann Manuel Neuer sicher. Note: Ohne Wertung.



Jonas Hofmann: Spielt zu Beginn einen Fehlpass, der beinahe von den Bayern bestraft wird. Versäumt es, aus seinen Freiräumen Kapital zu schlagen, wirkt mehrfach nicht zielstrebig genug in seinen Aktionen. Note: 4



André Hahn: Gebrauchter Tag für den Offensiv-Spieler, sein Fernschuss landet auf die Tribüne, wird von den Bayern nahezu komplett aus dem Spiel genommen. Note: 4-



Ab 81. Spielminute Lazlo Benes: Das Mittelfeld-Talent kann in der Schlussphase nicht mehr durch eine Torraum-Aktion auf sich aufmerksam machen. Note: Ohne Wertung.



Raffael: Wiederholt als Alleinunterhalter unterwegs, sein Distanzschuss saust am Pfosten vorbei, kann sich nur selten in den Zweikämpfen so behaupten, dass Torgefahr entsteht. Note: 4+