Mönchengladbach. Ein Unbekannter hat am Sonntagabend gegen 19 Uhr eine Spielhalle an der Ecke Bozener Straße/ Hindenburgstraße überfallen. Wie die Polizei am Montag mitteilt, hat der maskierte Mann eine hinter dem Tresen stehende Aufsicht mit einem großen Messer in der Hand bedroht und sie aufgefordert, die Kasse aufzuschließen.

Mit dem Geld flüchtete der Mann daraufhin zu Fuß über die Bozener Straße nach links in Richtung Alsstraße und dort wieder nach links. Eine Fahndung nach dem flüchtigen Räuber verlief nach Polizeiangaben erfolglos.

Der Tatverdächtige wird mit folgender Beschreibung gesucht: Er sei circa 1,80 Meter groß und hat, wie durch die Maske zu erkennen war, dunkle Augen. Bekleidet war er mit einer hellgrauen Joggingjacke, einer schwarzen Hose und Turnschuhen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen.