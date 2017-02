Mönchengladbach-Wanlo. Am Sonntagmorgen um 6.27 Uhr wurden die Bewohner eines Hauses auf der Plattenstraße in Wanlo unsanft geweckt.



Ein 46-jähriger Mann aus Wanlo war mit seinem Pkw Skoda auf der Plattenstraße unterwegs. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen schmalen Gehweg und prallte mit der vorderen rechten Fahrzeugseite gegen eine verklinkerte Hauswand.



Bei der Verkehrsunfallaufnahme erklärte der 46-Jährige, am Steuer eingeschlafen zu sein. In seiner Atemluft wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein Alcotest verlief positiv. Insofern wurden ihm eine Blutprobe entnommen und das weitere Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge untersagt.



An Pkw und Hauswand entstand vergleichsweise geringer Schaden.



Zu Verkehrsstörungen kam es aufgrund der Uhrzeit nicht.