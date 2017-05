Fälschlicherweise wurde die Toilette unmittelbar neben den Eseln aufgestellt.

Der Sonnenhausplatz hat in seiner noch sehr jungen Geschichte schon einiges erlebt. Das aber noch nicht: Am Montagmorgen stand plötzlich eine einsame Baustellen-Toilette auf dem Areal direkt neben den Eseln. Einige wenige Passanten begriffen das mobile Klosett als dankbaren Service und erleichterten sich auch darin. Die meisten Leute und Anwohner waren aber einfach nur erstaunt über die unangekündigte Installation ausgerechnet auf dem Platz mit Glitzerasphalt, für den die Verwaltung derzeit genaue stilistische Vorgaben für jeder Art von Aufbauten erarbeitet. Die Ästhetik und die Sichtachsen jeder Weihnachtsmarktbude werden vor dem Aufbau intensiv auf ihre städtebauliche Attraktivität untersucht. Ein Baustellen-Klo indes dürfte kaum dazu gehören.

In der Nacht zu gestern kam es rund um die Toilette zu einem Polizeieinsatz. Die Toilette war umgeworfen worden und blauer Reiniger lief über den Asphalt in die Abflussrinne. Das Ordnungsamt der Stadt rief deshalb gestern den zuständigen Toiletten-Lieferanten an und klärte auf: Offenbar war die Baustellen-Toilette zuvor von einem Bauunternehmen bestellt worden zu einer Baustelle ganz in der Nähe. Die war aber noch nicht eingerichtet zu dem Zeitpunkt, als das Klo geliefert wurde. Also wurde das Klosett am Sonnenhausplatz abgeladen – ein Irrtum, den das zuständige Unternehmen auch bedauerte und gestern korrigierte.

„Der Standort war nicht schlau gewählt“, sagte der Unternehmer unserer Redaktion. Die Spuren des ausgelaufenen Reinigers wurden ebenfalls durch das Unternehmen gereinigt. Die Stadt bestätigte: „Das Versehen ist beseitigt worden.“ Jetzt steht die Baustellen-Toilette an ihrem dafür vorgesehenen Platz an der Baustelle in der Nähe des Jugendzentrums Step.