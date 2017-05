Die Rathenaustraße wird saniert und ist in Richtung Rheydt gesperrt. Folge: Staus und Verkehrschaos. Und eine weitere Baustelle ist auch schon geplant.

Lange Staus, Verzögerungen beim ÖPNV – wer in der Gladbacher Innenstadt überhaupt noch die vorgegebene Höchstgeschwindigkeit von 40 Kilometern pro Stunde erreicht, hat Glück gehabt oder fährt nur bei Nacht. Der Grund: Die Rathenaustraße bekommt eine neue Fahrbahndecke und ist in Richtung Rheydt gesperrt. Die Umleitungsstrecke führt über die Lüpertzender Straße, die auch so schon an ihre Kapazitätsgrenze stößt.

Rückstau zieht sich bis hinter die Kaiser-Friedrich-Halle

Von dem nervenzehrenden Stop-and-go-Verkehr rund um den Bismarckplatz sind aber nicht nur Autofahrer betroffen. Auch Fahrgäste der NEW stecken im Stau. Zudem sorgen die breiten Busse auf der engen Lüpertzender Straße für zusätzliches Chaos. Ein schlecht geparktes Auto reicht aus, damit die Busse nicht mehr vorbeikommen und somit auch an dieser Stelle nichts mehr geht. Rückstaus, besonders im Berufsverkehr, die zum Teil bis hinter die Kaiser-Friedrich-Halle reichen, sind die Folge.

Zuständig für die Bauarbeiten ist die Stadttochter Mags. Dort weiß man um den Ärger der Autofahrer, sieht aber keine andere Möglichkeit, die Straße zu sanieren. Daran hätte auch ein früherer Baubeginn nach dem Veilchendienstagszug nichts geändert. „Das ist eine sehr komprimierte Maßnahme, die auch zu einem früheren Zeitpunkt so erfolgt wäre“, sagt Sprecherin Anne Peters-Dresen. Der ursprüngliche Plan hatte sogar vorgesehen, die völlig marode Rathenaustraße erst im Spätsommer zu sanieren. Wegen der Tour de France Anfang Juli musste die Baumaßnahme vorgezogen werden. Jetzt drängt die Zeit.

Denn eigentlich hätte die völlig marode Rathenaustraße erst im Spätsommer saniert werden sollen. Da aber bereits Anfang Juli die Tour de France Halt in Mönchengladbach macht und die Strecke entlang der Straße führt, blieb der Stadt nichts anderes übrig, als die Maßnahme vorzuziehen.

Mags-Sprecherin entschuldigt sich für Beeinträchtigungen

Eine Teilsperrung einer Fahrtrichtung sei indes nicht möglich gewesen. „Bei dieser Form der Arbeiten bilden sich Rillen auf der Straße, darunter hätte die Qualität gelitten“, sagt Peters-Dresen. Generell habe die Mags aber versucht, die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten. „Wegen des Umfangs der Bauarbeiten ist das aber nicht ohne Weiteres möglich. Dass es nun zu Staus gekommen ist, tut uns leid.“

Schilder weisen jedoch bereits darauf hin, dass die Straße am kommenden Wochenende komplett gesperrt wird. Inwieweit das Auswirkungen auf den Verkehrsfluss mit Blick auf das Heimspiel der Borussia am Samstag hat, ist unklar. Wahrscheinlich müssen Autofahrer noch mal mehr Zeit einplanen. Und auch am Sonntag wird es voll. Dann findet die „Tour de Famille“ statt, bei der Familien ab der Korschenbroicher Straße entlang der Tour-Strecke durch die Stadt radeln.

Nach der Vollsperrung sollen die Arbeiten aber zügig beendet werden. „Bis zum 24. Mai werden die Arbeiten fortgesetzt, derzeit laufen sie planmäßig“, sagt Peters-Dresen. Für Autofahrer nur ein kleiner Trost, denn für den 23. Mai hat die Mags Bauarbeiten an der Bismarckstraße angekündigt. Auch dort muss der Asphalt erneuert werden.