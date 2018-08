Gebaut werden diese Elemente in einer modernen Ortbeton-Bauweise. Rampen und Kanten des Parks werden mit Hand gespachtelt, was bedeutet: Die Skater werden nicht auf fertigen Bauteilen rollen, sondern auf eigens angepassten Formen. Das Besondere: Die Rollbrett Union war von Anfang an an der Planung beteiligt. „Damit die Anlage später optimal genutzt wird, ist es im Interesse der Stadt, die späteren Nutzer an der Planung zu beteiligen“, sagt Jürgen Huppertz, Leiter der städtischen Sportabteilung, der das Bauprojekt an der Carl-Diem-Straße betreut. So konnte die neue Anlage perfekt an den Anforderungen der Szene ausgerichtet werden. Künftig sind Skate-Workshops und Events sowie Trainingsmöglichkeiten für Nachwuchstalente geplant.

„In den 1990er Jahren war Mönchengladbach im Skateboarding ganz weit oben“, sagt Suhari. Damals gab es den Dome an der Lürriper Straße, deutsche Elite war dort zu Gast. Nach dessen Schließung 1996 aber war die Szene zunehmend heimatlos. Seit Mai vergangenen Jahres nutzt der Verein die Skaterhalle Rollmarkt in Rheydt. Das Indoor-Angebot dort stieß auf große Nachfrage, nach zweimaliger Vertragsverlängerung stehen die Räumlichkeiten noch bis Ende des Jahres zur Verfügung. Danach soll eine langfristige Lösung verhandelt werden.

Bei der endgültigen Konzeption sind außerdem Profis am Werk: „Dsgn Concepts“ heißt die Designagentur aus Münster und „Yamato Living Ramps“ das Bauunternehmen, die auf urbane Bewegungsräume und Skateparks spezialisiert sind. „Skateboarding hat sich weiterentwickelt, tritt als Sportart 2020 bei den Olympischen Spielen in Tokyo an“, sagt der Diplom-Ingenieur Filip Labovic. „Die Anforderungen an die Sportart sind gestiegen, der neueste Stand der Technik ist also gefragt.“

Die Skateranlage ist eingebettet in eine multifunktionale Gesamtsportanlage mit Sportflächen für Fußball, Basketball und Leichtathletik. Das zentrale Kunststoffrasen-Kleinspielfeld in ovalem Grundriss und die circa 500 Meter lange und ganzjährig beleuchtete Fitnessrundlaufbahn erinnern an die historische Radrennbahn am Volksgarten. Seitlich soll es Fitnessinseln mit Sportgeräten geben, außerdem Weitsprung- und Kugelstoßanlagen, eine 100-Meter-Kurzstreckenlaufbahn und in der Mitte ein Multifunktionsgebäude.

Das Projekt wird mit 2,3 Millionen Euro Fördermitteln realisiert, die das Land NRW für Integration und Quartiersentwicklung zur Verfügung stellt. Geplant wurden die Sportflächen durch das Planungsbüro Geo3. Bis Ende des Jahres soll das Bauprojekt fertig sein.