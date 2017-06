Auf der Lindenstraße hat sich am Mittwochabend eine Autofahrerin in ihrem Wagen überschlagen. Aus bislang unbekannter Ursache stieß sie zunächst mit ihrem Fahrzeug gegen zwei am Straßenrand parkende Autos. Dabei geriet ihr Wagen ins Schleudern, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin war nicht in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Sie musste aber sofort durch Einsatzkräfte der Feuerwehr notfallmedizinisch versorgt werden. Anschließend wurde sie mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Notfallkrankenhaus transportiert.

Zu einem weiteren Unfall kam es, als ein Auto, das wahrscheinlich von einem 19-Jährigen aus Mönchengladbach gesteuert wurde, in einer Kurve zwischen den Schwalmtaler Ortsteilen Hostert und Hehler von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und prallte zunächst gegen mehrere geparkte Anhänger, eine Straßenlaterne und danach gegen eine Hauswand. Dabei entstand erheblicher Sachschaden. Ein Insasse verletzte sich dabei leicht im Gesicht. Der Fahrzeughalter, ein 20-Jähriger aus Mönchengladbach, der sich auf dem Beifahrersitz befunden haben soll, sowie der mutmaßliche Fahrer bestritten, das Fahrzeug gefahren zu haben. Der potenzielle Fahrer verfügt nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis. Da die Beamten bei der Unfallaufnahme Alkohol in der Atemluft der Fahrzeuginsassen feststellten, wurden Blutproben angeordnet. Der stark beschädigte Unfallwagen wurde – auch aus Gründen der Fahrerermittlung – sichergestellt.

Ein Beteiligter des Unfalls musste zudem wegen fortgesetzten Randalierens in Polizeigewahrsam gebracht werden. Strafverfahren wurden eingeleitet.