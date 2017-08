Fast hätte der Mann noch ein Polizeiauto gerammt.

Die Polizei hat gestern gleich drei Trunkenheitsfahrten gemeldet. Ein Autofahrer war dermaßen alkoholisiert, dass er sogar stationär im Krankenhaus aufgenommen werden musste. Polizeibeamte hatten ihn am Montag gegen 17 Uhr angehalten. Vorausgegangen war ein Hinweis eines aufmerksamen Autofahrers. Der hatte Streifenbeamten an der Hansastraße in Bettrath auf den 41-jährigen Fahrer hingewiesen. Die Polizisten stellten eine extrem unsichere Fahrweise fest und hielten den Fahrer an.

Mann mit 1,5 Promille parkte umständlich ein

Der fuhr aber noch gegen ein Verkehrsschild und hätte fast noch den den Streifenwagen gerammt, bevor er zum Stehen kam. Die Polizisten stellten direkt beim ersten Kontakt fest, dass der Mönchengladbacher extrem betrunken war. Nach dem Aussteigen konnte er sich selbstständig kaum auf den Beinen halten. Zudem stellte sich heraus, dass ihm der Führerschein erst kürzlich nach einer Trunkenheitsfahrt entzogen worden war. Die Beamten stellten seinen Autoschlüssel sicher. Dem Mann wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Ein Arzt nahm ihn aufgrund von mehr als 3,4 Promille stationär dort auf. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

Mehreren Zeugen ist am Montag auf der Ernst-Brasse-Straße in Hardterbroich ein 47-jähriger Autofahrer aufgefallen, weil er sehr umständlich einparkte. Als er ausstieg, bemerkten sie seinen schwankenden Gang. Beim Öffnen einer Tür stieß er mit selbiger gegen ein daneben geparktes Auto. Der Mann schaute sich den entstandenen Schaden zwar an, ging aber weg. Einer der Zeugen sprach ihn an und hinderte ihn daran, sich zu entfernen. Ein durch die hinzugerufenen Polizeibeamten durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Dem 47-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Verkehr und versuchter Unfallflucht wurde eingeleitet.

Auf der Straße Am Ringerberg fiel einem Bezirksbeamten ein Mofafahrer ohne Helm auf. Als er den 41-Jährigen kontrollierte, ergaben sich auch bei ihm Hinweise auf den Konsum von Alkohol und Drogen. Entsprechende Vortests bestätigten den Verdacht. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.