Mönchengladbach. Am Donnerstagmorgen gegen kurz nach 10 Uhr kam es auf dem Gelände des Asylbewerberheims an der Carl-Diem-Straße in Mönchengladbach zu einem Brand. Mehrere Wohncontainer fingen laut Angaben der Polizei Feuer. Mittlerweile haben die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Lage aber unter Kontrolle.

Verletzt wurde durch den Brand niemand. Derzeit werden die Bewohner der Unterkunft evakuiert.

Die Brandursache ist aktuell noch unklar. Die Kriminalpolizei ist vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen. jp