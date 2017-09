Ein 21-jähriger Somalier muss sich ab dem 18. September wegen versuchten Mordes verantworten. Er soll das Feuer in der Asylbewerberunterkunft an der Carl-Diem-Straße gelegt haben.

Mönchengladbach. Der Brand der Asylbewerberunterkunft an der Carl-Diem-Straße im März dieses Jahres kommt jetzt vor Gericht. Ab dem 18. September muss sich ein zur Tatzeit 21 Jahre alter Somalier wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit besonders schwerer Brandstiftung vor Gericht verantworten. Das jedenfalls wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor. Der Mann war Bewohner der Unterkunft und soll sie aus Frust angezündet haben.

Als das Feuer ausbrach, waren 30 Bewohner in der Unterkunft

Wie das Gericht am Donnerstag mitteilte, soll der Asylbewerber, dessen Asylantrag abgelehnt worden war, am 23. März aus Frust eine Stoffdecke in seinem Zimmer angezündet und diese dann auf sein Bett gelegt haben. Die Matratze stand demzufolge sofort in Flammen. Von dort aus breitete sich das Feuer rasch aus, in kurzer Zeit stand der gesamte Wohnblock der Unterkunft in Flammen. Als der Brand ausbrach, war etwa die Hälfte der zu dem Zeitpunkt rund 30 Bewohner in dem Gebäude. Nur weil die Sicherheitskräfte schnell handelten, wurde niemand verletzt. Der Angeklagte habe aber den Tod der anderen Bewohner billigend in Kauf genommen, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Der 21-Jährige selbst soll durch das Fenster geflüchtet sein. Er wurde noch am Tatort von der Polizei festgenommen.

An fünf Verhandlungstagen bis zum 28. September sollen 16 Zeugen aussagen – vor allem Polizeibeamte, Sicherheitskräfte und Mitbewohner der Unterkunft. Dann könnte vor Gericht auch zur Sprache kommen, ob das Feuer hätte verhindert werden können. Der Angeklagte befand sich nämlich in der Nacht vor dem Feuer im Polizeigewahrsam, weil er am Vorabend betrunken in der Unterkunft randaliert haben soll. Die Polizei habe ihn am nächsten Morgen gegen 7 Uhr wieder entlassen. In der Folge waren anonyme Anzeigen mit zahlreichen Detailkenntnissen gegen die Stadt und die Polizei Mönchengladbach bei der Staatsanwaltschaft eingegangen wegen der angeblichen „mittelbaren Beihilfe zur schweren Brandstiftung und zum versuchten Mord“.

„Man könnte den Wohntrakt wieder herrichten, das ist aber noch nicht geschehen.“

Wolfgang Speen, Stadtsprecher

Der Somalier soll seine Absicht, die Unterkunft anzuzünden, mehrfach vorab geäußert haben, auch gegenüber Polizeibeamten, hieß es in der Anzeige. Wie Staatsanwalt Stefan Lingens am Donnerstag sagte, sind die Ermittlungen gegen die Stadt eingestellt worden, weil kein Anfangsverdacht einer Straftat vorlag. Die Ermittlungen gegen die Polizei auf Grundlage der Anzeige allerdings laufen noch bei der Staatsanwaltschaft, sagte Lingens.