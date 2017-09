Eine Brandserie an der Rheydter Straße beschäftigt die Polizei. Seit dem 9. August zündeten Unbekannte auf dem Abschnitt zwischen Dessauer- und Brandenberger Straße in vier Fällen Wahlplakate verschiedener Parteien an. Dies teilte die Polizei gestern mit. Die Taten ereigneten sich an unterschiedlichen Wochentagen nachts oder in den frühen Morgenstunden. Zuletzt zündeten die Unbekannten am Sonntag zwischen 5 und 5.30 Uhr ein Wahlplakat in Höhe der Hausnummer 92 an. Dabei wurde ein Auto beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen und fragt, wer insbesondere am Sonntag an der Rheydter Straße verdächtige Beobachtungen gemacht hat. Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 02161/290 entgegen. angr