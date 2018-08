Doris S. (Name geändert) hatte sich ebenfalls von dem vermeintlichen Schicksal Amelies berühren lassen. Sie spendete nicht nur selbst, sie rief auch Freunde und Bekannte auf, es ihr gleichzutun. „Ich kann nachts nicht mehr schlafen, weil durch mich jetzt Leute betrogen worden sind, die helfen wollten“, sagt sie.

Der Nettetaler Kindertag war trotz allem erfolgreich. Das Geld – immerhin fast 3000 Euro – ging an die Kinderonkologie-Abteilung der Uniklinik Aachen. „Man wird nun skeptischer, wenn man hört, dass jemand Hilfe braucht“, sagt Sheila Klaffke.

Viele, die spendeten, ärgern sich nicht nur über den verwerflichen Betrug, sie haben auch Urvertrauen verloren. Schock, Wut, Scham, Schuldgefühle. All das löste der ungeheuerliche Spendenbetrug aus. „Als uns das offizielle Schreiben aus der Uniklinik Aachen erreichte, waren wir gerade in der heißen Vorbereitungsphase, und eigentlich brauchten wir unsere Energie für andere Dinge“, sagt Sheila Klaffke.

Mehr als 20 000 Euro erhielt Holger B. an Spenden. So viel ist auf jeden Fall bisher bei der Polizei bekannt. „Kindergärten sammelten ebenso für Amelie wie Bankunternehmen“, sagt Polizeisprecher Wolfgang Röthgens.

Mönchengladbach. Eigentlich sollte der Erlös des Nettetaler Kindertages für die „todkranke“ Amelie gespendet werden. Kindern etwas Gutes tun – mit dieser Intention waren die Organisatoren auf Sponsorensuche gegangen. Doch eine Woche vor dem großen Tag bekamen die Veranstalter einen Brief, der alles änderte: Amelie, die angeblich in der Uniklinik Aachen auf eine 15 000 Euro teure Behandlung wartet, war dort nie Patientin.

Unter Tränen soll ein Mann am Niederrhein um Spenden für seine krebskranke Tochter gebeten. Und so viele um viel Geld betrogen.

Ja, sie habe Holger B. anfangs geglaubt. „Er stand mit Tränen in den Augen vor uns und hat gesagt, dass er jetzt wieder nach Aachen fahre zu seiner kleinen Tochter“, berichtet sie. „Meine arme Mausi“ habe er Amelie genannt. Irgendwann sah Doris S. auf Holger B.’s Profilseite, wie er mit seiner neuen Drohne geprahlt habe. Und dann noch das neue, teure Tattoo seiner Frau – „da habe ich gedacht: Mein Gott, in dieser Situation gibst du doch kein Geld für so etwas aus“.

Als die Gewissheit bestand, dass Amelie nicht krank und ihr Vater ein mutmaßlicher Betrüger ist, wollte Doris S. das gespendete Geld zurückholen – zumindest das ihrer Freunde und Bekannten. Als sie sich Rat bei einem Rechtsanwalt holte, kam der nächste Schock: „Möglicherweise muss ich jetzt beweisen, dass ich keine Mittäterin war, weil ich andere animiert habe, für Amelie zu spenden“, sagt sie.

Von der Polizei wurde Holger B. übrigens noch nicht verhört. Er soll in den Urlaub gefahren sein.