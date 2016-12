Die Feuerwehr rückte am Freitagnachmittag wegen dem giftigen Gas Kohlenmonoxid zu einer Tiefgarage in Mönchengladbach aus.

Mönchengladbach-Odenkirchen. Am Freitagnachmittag wurde die Feuerwehr Mönchengladbach wegen einer Kohlenmonoxid-Warnanlage in eine Tiefgarage gerufen. Die Feuerwehr führte Messungen im Bereich der gesamten Tiefgarage durch, konnte aber keine erhöhten Kohlenmonoxid-Werte feststellen. Vermutlich hatte ein Auto über eine längere Zeit mit laufendem Motor in der Tiefgarage in der Nähe eines Sensors gestanden.

Kohlenmonoxid (CO) ist ein farbloses, geruchloses, geschmackloses, brennbares und giftiges Gas, das überwiegend bei einer unvollständigen Verbrennung entsteht. Durch die oben genannten Eigenschaften kann das Gas nicht wahrgenommen werden. Die Kohlenmonoxid-Warngeräte können frühzeitig vor Kohlenmonoxid warnen und so eine Vergiftung verhindern.