Die Stadt will umbauen und neu gestalten. Sie hofft auf Zuschüsse aus einem Förderprogramm.

In Rheydt waren es unter anderem Marktplatz, Pahlkebad und Hugo-Junkers-Park. Dank einer Millionen-Förderung konnte der Stadtteil verändert werden. In Alt-Gladbach könnten Zentralbibliothek, Geropark und Hans-Jonas-Park folgen. Die Stadt steht in der Innenstadt vor einer gravierenden baulichen Erneuerung und steht in den Startlöchern. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum neuen Förderprogramm mit dem Namen IHEK.

Wofür steht IHEK?

Vor allem für viel Geld. Die Stadt erwartet viele Millionen Euro Zuschüsse und kann damit in den kommenden fünf bis zehn Jahren Alt-Gladbach nachhaltig verändern. Das Kürzel IHEK steht für Integriertes Handlungs- und Entwicklungskonzept. Der zuständige Projektleiter im Rathaus, Kajetan Lis, bezeichnet es als Leitfaden, der hilft, die Innenstadt und die angrenzenden Quartiere zu entwickeln.

Gibt es Parallelen zum Programm Soziale Stadt Rheydt?

Ja, erhebliche. Es gibt einige markante Ähnlichkeiten. In Gladbach wird der Geropark verändert, in Rheydt war es der Marktplatz. Der Hans-Jonas-Park entspricht in dem Konzept dem Rheydter Hugo-Junkers-Park, die Zentralbibliothek (das Carl-Brandts-Haus) dem Pahlkebad. Aber natürlich werden andere Schwerpunkte gesetzt.

Gibt es ähnliche soziale Projekte wie in Rheydt?

Es gibt aus baulicher Sicht erheblichen Sanierungsbedarf in Alt-Gladbach. Das schließt zahlreiche Einrichtungen mit ein: Schulen, Jugendheime, Kitas, Spielplätze. An unterschiedlichen Orten wird es nicht nur eine Investition in Steine geben, Freiräume und Sozialräume werden mit einbezogen.

Bei welcher Einrichtung wird dieses mehrgleisige Konzept deutlich?

Das könnte die Zentralbücherei sein. Sie muss dringend saniert werden. Dabei wird auch geprüft, ob sie erweitert werden kann: über eine mehr interne Lösung, indem die Verwaltung der Bibliothek verlagert wird und der frei werdende Raum (rund 600 Quadratmeter) anders genutzt werden kann. Aber auch eine bauliche Lösung über einen Anbau könnte es geben. Das ist die eine Komponente. Die andere sieht so aus, die Bücherei zum Treffpunkt für das Quartier zu machen und da den Adenauerplatz als „Wohnzimmer“ miteinzubeziehen. Es werden nicht nur Medien ausgeliehen, das Carl-Brandts-Haus wandelt sich zur Veranstaltungsstätte.

In welchen Zeiträumen wird das Konzept umgesetzt?

Die Stadt denkt in zwei Zeiträumen. Der erste endet in fünf, der zweite in zehn Jahren. Es hängt vom Umfang der Förderung ab, was die Stadt alles umsetzen kann. Als vordringlichste Aufgaben bezeichnet Projektleiter Lis den Hans-Jonas-Park mit Traumstraße und den Schulhof des Huma, die Promenade im Westend, den Platz der Republik, den Alten Markt und die Turmstiege und die Zentralbibliothek. Aber es ist unklar, ob bei der Büchereiveränderung auch schon der Adenauerplatz in dieser ersten Phase einbezogen werden kann. Für Lis ist das IHEK kein starres Konzept, es kann flexibel ausgestaltet werden. Auch die Vergrößerung des Geroparks ist bis 2022 vorgesehen.