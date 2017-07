Mönchengladbach-Peel. Großes Fischsterben im Peeler Feldchen See. Feuerwehr und Angelverein bekämpften am Wochenende eine Algenplage, die dem Wasser den Sauerstoff entzogen hat.

Wie die Feuerwehr Mönchengladbach berichtete, hatten sich in den Vereinsgewässern in Peel Wasseralgen schlagartig vermehrt und den Sauerstoffgehalt des Wassers rapide gesenkt. Folge: Am frühen Samstag trieben tote Fische auf dem Wasser. Als die ersten Einsatzkräfte am See eintrafen, hielten sich außerdem ungewöhnlich viele Fische an der Wasseroberfläche auf.

Die Feuerwehr versuchte mit mehreren Pumpen das Wasser umzusetzen und zu belüften. Außerdem schaufelten die Retuungskräfte gemeinsam mit Mitgliedern des Angelvereins n die Algen aus dem Wasser, um die Wasseroberfläche wieder durchgängig zu machen.